Uluçay, Strasbourg’da sunum yaptı

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği(KTBB)’ni temsilen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Güncel İşler Komite toplantısına katıldı. 27-29 Haziran tarihlerinde Fransa’nın Strasbourg kentinde yapılan toplantıda, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal içerikli konularla ilgili 2 başlıkta söz aldı.

Uluçay, sosyal içerikli konuların konuşulduğu toplantıda 2 başlıkta konuşma yaparak, sağlıklı yaşlanma ile ilgili yaşlı nüfusa daha iyi hizmet verilmesi ve gençlik ile ilgili konularda sunum yaptı. Başkan Uluçay, her iki konuda da özelde Gazimağusa genelde KKTC’deki yerel yönetimlerin bakışı ile ilgili konuşma yaptı.

