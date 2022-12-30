Uluçay, görevi devraldı

Gazimağusa Belediyesinde 8,5 yıl başkanlık yapan İsmail Arter, görevini, seçimi kazanan Süleyman Uluçay’a devretti

Gazimağusa Belediyesinde başkanlık görevinin devir teslim töreni dün saat 10.00’da belediye binasında gerçekleştirildi.

8,5 yıl başkanlık görevinde bulunan İsmail Arter, CTP adayı olarak seçimi kazanan ve mazbatasını alan Süleyman Uluçay’a başkanlık görevini devretti.

Meclis üyelerinin de yer aldığı devir teslim töreni Başkanlık makamında gerçekleşirken, başkanlık görevini devreden İsmail Arter ile görevi devralan Süleyman Uluçay birbirlerine karşılıklı çiçek takdiminde bulundu.

İsmail Arter’in belediyenin kapısında karşıladığı yeni başkan Süleyman Uluçay burada yaptığı konuşmada, “İnşallah bundan sonra da Mağusamızın ve belediyemizin sorunları hakkında çözümler ararken mutlaka onun da görüşlerini alacağız.” diyerek, Gazimağusa halkı adına İsmail Arter’e teşekkür etti.

Uluçay, aday olduğunu açıkladığı 1,5 yıl öncesinden başlayarak İsmail Arter’in hem misafirperver hem kibar davrandığını ve kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

İsmail Arter ise, “Süleyman Bey’e yeni görevinde sizlerle beraber başarılar dilerim, Mağusamıza ülkemize hayırlı uğurlu olsun Allah yolunuzu açık etsin.” dedi.

