Uluçay, 8 ayda 70 milyon TL borç kapattı

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, belediyenin mali durumunu anlattı: “180 milyon TL olan borç, 8 ayda 110 milyon TL’ye indirildi. İlk günden itibaren maaşlar günü gününe ödendi. Belediye personelinin eksik sosyal sigorta yatırımları tamamlandı, ihtiyat sandığı yatırımları da aralık ayına kadar tamamlanacak”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, seçildiğinde 180 milyon TL olan belediyenin borçlarını 8 ayda 110 milyon TL'ye indirdiklerini, maaşları ilk günden itibaren gününde ödediklerini, belediye personelinin eksik sosyal sigorta yatırımlarını tamamladıklarını açıkladı.

Belediye Başkanı Uluçay, eylül-ekim aylarında bitmesi hedeflenen kanalizasyon çalışmalarında 3-4 aylık gecikme yaşanacağını belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay basın toplantısı düzenleyerek, ilk 8 aylık icraatını ve belediyenin mali durumunu anlattı.

Belediyenin yönetme sorumluluğunu devraldığı ilk anda tasarruf yapmaya yönelik çalışmalar yürütülmeye başlandığını aktaran Uluçay, birçok alanda tasarrufa gidilmesi ve yapılan düzenlemelerle bir yılda 50 milyon TL tasarruf sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Uluçay, 8 ayda yapılan çalışmalarla 180 milyon TL’lik borcun 110 milyon TL indirildiğini açıkladı.

İlk günden itibaren maaşların günü gününe ödendiğini belirten Uluçay, yürütülen çalışmalar sonucunda belediye personelinin eksik sosyal sigorta yatırımlarının tamamlandığını, ihtiyat sandığı yatırımlarının da aralık ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

“BU YIL SONUNA KADAR 18 MİLYON TL’LİK İŞ ARACI ALIMI YAPILACAK”

Uluçay, yürütülen tasarruf çalışmalarından elde edilen gelirlerle belediyeye 6’sı çöp kamyonu olmak üzere 16 adet iş aracı alındığını, yeni bir ihaleyle de 2 dozer ve acil çöp toplama aracı eksikliklerinin büyük bir bölümünün giderileceğini kaydetti. Bu yıl sonuna kadar belediyenin 18 milyon TL’lik iş aracı alımı yapacağını açıklayan Uluçay, böylelikle yıl sonuna kadar kentin temizlik sorununun büyük ölçüde giderileceğini belirtti.

“GAZİMAĞUSA HALKI, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINI HİSSEDECEK”

Başkan Uluçay, belediye hizmetlerinin aksatılmadan ve artırılarak ve iyileştirilerek devam edeceğini, bunun yanında sosyal belediyecilik anlayışıyla sorumluluklarını da yerine getirmekte kararlı olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediyesi’nin tüm mali sıkışıklığına rağmen okullar açılmadan önce kentte bulunan ilk ve ortaöğretim okulları müdürleri ile toplantılar yaptığını söyleyen Uluçay, eğitim süreci başlamadan önce 23 okulda ot kesimi, çit budaması, ilaçlama çalışmaları ve 23 okuldaki 127 su deposunun temizlik ve klorlama çalışmaları ile okullardaki yapı tadilat çalışmaları yardımları yapıldığını aktardı. “Okullarımız, çocuklarımız kentimizin okulları ve çocuklarıdır” diyen Uluçay, “‘bizim sorumluluğumuzda değil’ demeyip belediye olarak sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade etti.

Uluçay, okulların tadilatı ve temizliğinin yanında yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle “Okul Başlıyor Pazarı” kampanyası ile 9 Eylül tarihinde Perşembe Pazarı alanında düzenlenecek bir etkinlikle iş insanları ve yardımseverlerin yardımıyla toplanan kırtasiye ürünlerinin cüzi miktarlarda satışının yapılacağını kaydetti. Etkinlik çerçevesinde çocukların keyifli saatler geçirebileceği bir ortam oluşturularak okul alışverişlerini yapmalarının sağlanacağını belirten Uluçay, elde edilecek gelirin de Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağını açıkladı.

Uluçay açıklamalarında “bu şehirde dayanışma lafta kalmayacak” vurgusu yaptı.

Uluçay, 8 aylık süreç içerisinde birçok projeye imza atıldığını da belirterek, icraatlar için yapılan iş birliklerine dikkat çekti.

Belediyeden yapılan açıklamada Gazimağusa Belediyesi’nin icraatlar için yaptığı iş birliklerine ilişkin olarak şu bilgiler paylaşıldı:

“Sahipsiz Köpekler: İş insanlarının yardımı ile Gazimağusa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nin ameliyathanesi güçlendirildi. 8 ayda 150’yi aşkın sahipsiz köpek rehabilite edilerek kısırlaştırıldı. 2 yılda sahipsiz köpek sayısının yarı yarıya azaltılması hedefleniyor.

Esnek Toplu Taşıma: Yürütülen çalışmalar sonucu Halk Otobüsleri İşletmeleri ile yapılan protokol sonucu Perşembe Pazarı ve Gazimağusa sahillerine Esnek Toplu Taşıma Projesi uygulamaya kondu.

Suna Anne Dayanışma Mutfağı: Samtay Vakfı ile Gazimağusa Belediyesi arasında imzalanan protokol ile Samtay Vakfı’nın mevcut dayanışma projesinde Suna Anne Dayanışma Mutfağı adı altında iş birliği sağlandı.

Bandabuliya ile Sakarya ve Maraş MAGEM: 8 aylık süreç içerisinde Gazimağusa Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan gerek Bandabuliya’da gerekse Sakarya ve Maraş MAGEM’ler birçok sosyal etkinliğe ev sahipliği yaparken önümüzdeki dönemlerde de zengin eğitim programları ile çocuk, genç ve yetişkinlerin gelişimine ışık tutacak.

Sosyal Destek Hizmetleri Birimi: Özellikle İkinci Bahar Yaşam Kulübü üyelerine yönelik hizmetlerini artırarak devam eden Sosyal Destek Hizmetleri Birimi birçok örnek projeye de imza atıyor. Yardımsever iş insanları ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği ile uyumlu şekilde yürütülen iş birliği sayesinde kentte yaşayan büyüklerin refah yaşam düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Aydınlatma: Uzun yıllar karanlığa bürünen Gazimağusa kenti, Belediye Meclis üyeleri, ilgili bakanlık ve KIB-TEK ile yürütülen iş birliği sayesinde ışıl ışıl bir kent haline geldi. Özellikle ülke genelinde suç oranlarında yaşanan artış dikkate alınarak proje, kentte karanlık sokak kalmayıncaya kadar devam edecek.

Asfaltlama çalışmaları: Mevcut sistemle yamalamada kullanılan ve artan asfaltta ziyan meydana gelmesi nedeni ile asfaltlama çalışmalarında artan asfaltında kullanılabileceği sistem uygulamaya konuldu. Bu çalışmada da iş birliği büyük önem kazandı.

Alt yapı yatırımları: Yaz aylarında yaşanan su kesintilerini aza indirmek ve önlemek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kentin her noktasına adil şekilde su ulaştırılmasına yönelik çalışmalar artarak devam ederken, pompa istasyonlarına yapılan yatırımlarla su ile ilgili mağduriyetin giderilmesi hedefleniyor. Kış aylarında ise su baskınlarını önlemek amacı ile çalışmalar devam ederken, tespit edilen 14 farklı noktanın 3’ünde bu yıl iyileştirme çalışmaları yapılacak. İleriki dönemlerde de tüm noktalarda peyder pey çalışmalar devam edecek.

Kanalizasyon çalışmaları: Eylül- ekim aylarında bitmesi hedeflenen kanalizasyon çalışmalarında 3-4 aylık bir gecikme yaşanacağı öngörülüyor. Kentin en yoğun bölgelerinden biri olan Salamis yolunda devam eden kanalizasyon çalışmaları sırasında Başkan Uluçay esnaf ziyaretlerinde bulunarak bilgilendirmede esnaf ile bir araya geliyor. Düzenli ve güvenli şekilde oluşturulan alternatif yol güzergahları ile kent halkının mağdur edilmeden çalışmaların tamamlanmasının hedefleniyor.”

