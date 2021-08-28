Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı’dan hükümete tepki: “İnsanlar sağlık hizmetlerine kavuşamıyor, yoğun bakımlara yetişemeden ölüyorlar sizin tek derdiniz kasamız para dolsun, PCR testleri ücretli olsun”



Tıp-İş Yönetim Kurulu Üyesi, Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Şükrü Onbaşı, sosyal medya hesabından “Yemin ederim ülkeyi uzaylılar yönetse daha iyi yönetirdi” paylaşımı yaptı.

Onbaşı, ayrıca aşılı ya da aşısız tüm kişilerin PCR testlerine ücret ödeyeceği kararına yönelik açıklamada bulundu. Dr. Onbaşı, “Bu kararı alanları canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Pandeminin en üst zirvesini yaşadığımız bu günlerde vaka sayıları günde 200’leri bulurken, yoğun bakım ve hastaneler dolup taşmışken, açılan ikinci karantina merkezi de nerdeyse dolmuşken ülke gerçekleri ile bu kadar bağdaşmayan bir kararı alan herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuşan Onbaşı, güçlenmek ve altyapı oluşturmak yerine alınan bu kararın mantıklı bir karar olmadığı yönünde eleştiride bulundu.

“Alınan kararların ne olduğunu bilmeden, birine sormadan alıyorlar. Tek gerekçeleri kasada para yok” şeklinde eleştirilerde bulunan Onbaşı “Üst düzey yöneticiler atanırken para var, show yapılırken para var ama doktor, hemşire, personel istihdamına gelince para yok. Hastanelerdeki eksikliği söylediğimizde ‘para yok yeni bütçeyi bekliyoruz’ diyorlar biz 6 aydır sizin keyfinizi mi bekleyeceğiz?” diyerek hastanelerde yaşanılan istihdam sıkıntısına isyan etti.

Geçtiğimiz hafta yaşanılan ölümlerde hastaneden çok evde ölüm olduğuna dikkat çeken Onbaşı, “İnsanlar sağlık hizmetlerine kavuşamıyor, yoğun bakımlara yetişemeden ölüyorlar sizin tek derdiniz kasamız para dolsun PCR testleri ücretli olsun. Vatandaşın cebinden elinizi çekin artık da salgını yönetin” diyerek hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu.



