"Ülkeyi daha ileriye taşıyacağız"

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Meclis başkanı olarak, Meclis’i çalıştırmak, komiteleri harekete geçirmek ve ülkenin daha ileriye taşınması için sorumluluklarının bilincinde hareket edeceğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i kabul etti.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, ilk resmi ziyaretini Cumhurbaşkanına yaptığını belirterek, Meclis’in ülke için önemine vurgu yaptı.

Meclis başkanı olarak, Meclis’i çalıştırmak, komiteleri harekete geçirmek, ülke bütçesi ve ülkenin daha ileriye taşınması için sorumluluklarının bilincinde hareket edeceğini ifade eden Öztürkler, ülkeye sahip çıkarak daha ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Öztürkler, Cumhurbaşkanı Tatar’a iki devletli siyaset konusunda da tam destek verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Öztürkler’i tebrik etti, başarılar diledi ve ülke için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Öztürkler’in, Milli Eğitim Bakanlığında başarılı görevler icra ettiğini, milletvekili seçildikten sonra İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını, şimdi de Meclis Başkanı seçildiğini ifade eden Tatar, Öztürkler’in ülkeye bağlılık ve inancına vurgu yaptı, halkın yetkisi ile yer aldığı Meclis’i iyi yöneteceğine inandığını söyledi.

Meclis’te tüm milletvekillerinin çalışmalara katılması, katkı koyması ve ettikleri yemin çerçevesinde hizmet vermesi gerektiğini ifade eden Tatar, sıkıntılar olabileceğini ancak bunların aşılacağına inanç belirtti ve önemli olanın halkın refahı ile mutluluğu olduğunu kaydetti.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü, ambargo ve izolasyonların kalkması mesajlarının önemine dikkat çeken Tatar, TBMM’den oy birliği ile yeni siyasete verilen desteğe de vurgu yaptı. Temennisinin aynı şekilde benzer bir kararın Cumhuriyet Meclisi'nden de geçmesi olduğunu ifade eden Tatar, Meclis'ten böyle bir kararın alınmasının elini güçlendireceğine işaret etti.