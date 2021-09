"Ülkeyi bürokratlar yönetiyor”

CTP Genel Başkanı Erhürman, ülkenin krizin ortasında olduğuna, insanların “inim inim” inlediğine dikkat çekti ve hükümetin siyasi kadrolarının kurultay yarışında olduğu için ülkeyi bürokratların yönettiğini belirtti



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, “hükümetin siyasi kadrolarının kurultay yarışında olduğu için ülkeyi bürokratların yönettiğini” söyledi.

“Kurallara uymamayı alışkanlık haline getirmekle” suçladığı hükümeti bir an önce istifaya çağıran Erhürman, hükümet yetkililerinin “Türkiye’ye teşekkür etmekten” başka bir şey yapmadığını savundu.

Hükümet yetkililerinin kamuoyu üzerinden atışmaktan başka bir şey yapmadığını ifade eden Erhürman, tarihte böyle bir durumun yaşanmadığını ifade etti. “Sözde” olarak nitelediği hükümetin her aldığı kararı değiştiğine dikkat çeken Erhürman, halkın artık Resmi Gazete okumaya başladığını dile getirdi.

Sürekli “Türkiye’den parayı en iyi ben koparırım” dediğini öne sürdüğü hükümet yetkililerine de gönderme yapan Erhürman, Türkiye’den para gelmediğini söyledi. Tarihte hükümet yetkililerinin kamuoyu üzerinden kavga ettiğinin görülmediğini kaydeden Tufan Erhürman, hükümetin ülke meselelerine değil, kurultaya konsantre olduğunu vurguladı.

Hükümetin var olan düzeni de bozan bir yapıya büründüğünü savunan Erhürman, halkın yaşanan gelişmeleri içine sindiremediğini ifade etti.

“Çocuklarımızın okula gidip gidemeyeceğini bilmiyoruz. İçimizde güven duygusu oluşmuyor” diye konuşan Erhürman, asgari ücretin de hâlâ belirlenemediğini söyledi. “Yönetim mekanizmasını bilmeyen, beceriksiz bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu” belirten Erhürman, Ersan Saner’in zam haberlerini basından öğrendiğini dile getirdi.

Sadece elektrik ve okul harcamalarının 5 bin Türk Lirası’na dayandığına vurgu yapan Tufan Erhürman, “Bu insanlar neyle geçinecek?” diye sordu. İnsanların tarihte ilk kez bu kadar yoksulluk sınırında yaşamaya çalıştığını ifade eden Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise memleketten fazla Türkiye’de gezdiğini savundu.

Ülkenin krizin ortasında olduğunu, insanların “inim inim” inlediğini belirten Erhürman, hükümetin ise kurultay derdinde olduğunu ve meyhaneleri gezdiğini kaydetti.

Hükümet ile aralarındaki iletişimin de koptuğuna dikkat çeken Tufan Erhürman, bir an önce istifa etmeleri gerektiğini belirtti. Hükümetin zerre kadar sorumluluk taşımadığına dikkat çeken Erhürman, hükümetin kendisinin dahi hiçbir kural tanımadığını vurguladı. Erhürman, hükümetin sadece ülkenin bugününe değil, geleceğine de zarar verdiğini kaydetti.

Yaratılan kötü emsallerin, gelecekteki hükümetler için kullanılabilir duruma geldiğini ifade eden Erhürman, gelecekteki hükümetlerin de elini kolunu bağlamaya başladıklarını söyledi. İçinde bulunulan dönemde bakanların değil müsteşarların beyanat vermeye başladığına dikkat çeken Tufan Erhürman, “Tarihte görüldü mü bürokratların hükümetler adına açıklama yapması? Siyasi kadro, kurultay yarışında olduğu için ülkeyi bürokratlar yönetiyor” diye konuştu.

Açıklamalarda sürekli Türkiye’ye teşekkür edildiğini vurgulayan Erhürman, “Türkiye yönetecek, bizimkiler ise yönettiği için teşekkür edecek. Halkın özgüvenini sıfırla çarpıyorsunuz. Siz teşekkür etmekten başka ne yapıyorsunuz?” diye sordu. Meclis’in işlevinin ve itibarının da bitirildiğini kaydeden Erhürman, azınlık hükümetinin bir an önce gitmesinin, halkın demokratik haysiyeti açısından elzem olduğunu iddia etti.