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Ülkeye karantinasız girişler, araçlı eylemle protesto edildi

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Sağlıkta alt yapı eksiklikleri giderilmeden, organizasyon sağlanmadan, ülkelerin gerçek risk durumuna uygun tedbir ve uygulamalar yürürlüğe konmadan karantinasız girişlere izin verilmemesini talep etmek üzere sosyal medya örgütlenen vatandaşlar Lefkoşa’da araçlı eylem yapıldı

Ülkeye karantinasız girişler, araçlı eylemle protesto edildi
14 Temmuz 2020 Salı 11:36

Ülkeye karantinasız girişler, Lefkoşa’da düzenlenen araçlı eylemle protesto edildi.

Sağlıkta alt yapı eksiklikleri giderilmeden, organizasyon sağlanmadan, ülkelerin gerçek risk durumuna uygun tedbir ve uygulamalar yürürlüğe konmadan karantinasız girişlere izin verilmemesini talep etmek üzere sosyal medya örgütlenen vatandaşlar Lefkoşa’da araçlı eylem yapıldı.

Başbakanlık önünde toplanan vatandaşların, araçlarıyla Mehmet Akif ile Osman Paşa caddelerini kullanarak Cumhuriyet Meclisi’ne ulaştılar.

Burada açıklama yapan eylemciler Covid-19 riski nedeniyle aracından kimse inmedi. Eylem Meclis önünde bitti. Küçük bir grup, sosyal mesafe kurallarına uyarak meclis önünde basın bildirisi okudu.

Karantinasız Girişlere Hayır grubunun bir süredir dile getirdiği ve dün Meclis önünde de yinelediği talepler şöyle:

“Pandemi hastanesi hazır olmalıdır. Test kapasitesi yeterli olmalıdır,  girişleri gruplarken, Dünya Sağlık Örgütü ve Bağımsız kuruluşların risk grupları baz alınmalıdır. Farklı risk grubu ülkelerden gelen yolcular, birlikte seyahat etmemelidir.  Eğer ederse, o uçaktaki tüm yolcular, uçakta bulunan en yüksek risk grubu yolcuya göre işlem görmelidir. Ülkemizdeki ve dünyadaki sağlık/bilim insanları ne derse ona göre davranılmalı, bu konuda siyasi kararlar alınmamalıdır. Sağlıkta örgütlü meslek kuruluşlarının uyarılarına kulak tıkamaya son verilmelidir. Yetkililer şeffaf ve tutarlı olmalıdır. Açıklamalar geç yapılmamalı. Halkı paniğe sürüklememelidir. Gelen turist/öğrenci için, ülke kaynaklarından ücretsiz test, karantina vb. harcamalar yapılmamalıdır. Bu harcamaları otel, üniversite veya gelen kişi ile ilgili kuruluşlar karşılamalıdır. Yurtdışından gelip ülkeye giren ve bu şartlara uymayan kişilere caydırıcı ceza verilmeli.”

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