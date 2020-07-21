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Ülkeye girişlerde yeni düzenleme

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Ülkeye girişlerde yeni düzenleme
21 Temmuz 2020 Salı 15:01

Sağlık Bakanlığı ülkeye girişlere ilişkin yeni düzenlemeleri açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı yeni düzenlemeler şöyle:

• Ülkemize A gurubu ülkelerden gelecek olanlar KKTC’ye seyahat tarihlerinden son 3 gün içerisinde yapılmış olan negatif PCR testleri ile KKTC’ye girebilecekler.

• B Gurubu ülkelerden gelecek olanlar, yolculuk saatlerinden 72- 120 saat arasında (3. 4. 5. Günlerde) negatif PCR testleri sonuçları ile ülkeye girebilecekler ve ülkeye girişlerinde 2. PCR testi uygulaması yapılacaktır.

• İngiltere’den ülkemize seyahat edecek olanlar, seyahat tarihlerinden 72-120 saat ( 3. 4. 5. Gün içerisinde ) yapılmış negatif PCR testleriyle ülkemize seyahat edebilecek ve 7 gün karantina altında kalacaklardır.

• Diğer C gurubu ülkelerden gelecek olanlar, uçağa biniş tarihinden önceki 3 ile 5 gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucu ile KKTC’ye girebileceklerdir. Bu kişilere ülkeye girişlerinde 2. PCR testi yapılacak ve 14 gün süreyle Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği karantina merkezlerinde kalacaklardır."

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