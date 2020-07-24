Ülkeye giriş noktalarında örgütlü 6 sendikadan grev uyarısı

Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika yurt dışından gelen kişilere 7 gün karantina uygulanması tavsiyesini uygulamaya koyması için üç gün süre vererek hükümetin bu çağrıya uymaması halinde 27 Temmuz Pazartesi’den itibaren halkı korumak adına, örgütlü bulundukları yolcu giriş noktalarında grev dahil her türlü yasal eylem hakkını kullanacaklarını bildirdi

Ülkeye giriş çıkış noktalarında örgütlü 6 sendika ve Mağusa Gümrük Komisyoncuları, hükümete, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yurt dışından gelen kişilere 7 gün karantina uygulanması tavsiyesini uygulamaya koyması için üç gün süre verdi.

Sendikalar, hükümetin bu çağrıya uymaması halinde 27 Temmuz Pazartesi’den itibaren halkı korumak adına, örgütlü bulundukları yolcu giriş noktalarında grev dahil her türlü yasal eylem hakkını kullanacaklarını bildirdi.

Güç-Sen, Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, Liman-Sen, Mağusa Gümrük Komisyoncuları, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın imzasıyla yayımlanan açıklamada, gelinen noktada hükümetin açılımlarının kontrolden çıktığının görüldüğü savunuldu.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin” dün yaptığı toplantı sonucunda, pozitif vaka sayısındaki artış üzerine, yurt dışından gelen kişilerin 7 gün süreyle zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulması yönünde tavsiye niteliğinde bir karar ürettiği anımsatıldı.

Açıklamada, “Bizler aşağıda imza sahibi örgütler olarak, Bakanlar Kurulu’nun ivedilikle, 27 Temmuz 2020 gününden itibaren bu kararı uygulamaya almasını talep ediyoruz. Aksi takdirde, hükümetin halk sağlığını hiçe saymasına izin vermeyeceğiz. Bu bağlamda 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren görev kabul etmeyeceğimizi ve halkımızı korumak adına, örgütlü bulunduğumuz yolcu giriş noktalarında grev dahil her türlü yasal eylem hakkımızı kullanacağımızı bildiririz.” denildi.