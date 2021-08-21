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Ülkeye giriş işlemlerinde personel yetersiz kalıyor

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THY ile Pegasus yetkilileriyle yerinde inceleme yapan Ulaştırma Bakanı Canaltay, Ercan’a günde 20’ye yakın uçak geldiğini ancak personelin yetersiz kaldığını vurguladı

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Ülkeye giriş işlemlerinde personel yetersiz kalıyor
 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ercan Havalimanı’nda, yolcu geliş bölümünde incelemelerde bulundu. 
Canaltay, inceleme sonrası basına yaptığı açıklamada, havaalanındaki işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi adına aksaklıkları yerinde görmeye geldiklerini ifade etti.
Ercan’ın daha fazla uçuş ve yolcuya hazır olabilmesi için havalimanı işletmesi ve THY ile Pegasus yetkilileriyle yerinde inceleme yaptıklarını ifade eden Canaltay, Ercan’a günde 20’ye yakın uçak geldiğini ancak personelin yetersiz kaldığını söyledi. 
Sağlık Bakanlığı’yla da çalıştıklarını, sosyal mesafe korunarak geçişlerin sağlıklı yapılması gerektiğini ifade eden Canaltay, amaçlarının geçişlerde düzen yaratmak ve en hızlı şekilde geçişleri sağlamak olduğunu kaydetti. 
Yarım saat arası uçak geldiğini ve ülkeye giriş işlemlerinde turist ve öğrencilerden sıfır puan aldıklarını ifade eden Canaltay, tüm bu sıkıntıları aşmak için çalıştıklarını söyledi. 
 
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