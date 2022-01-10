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“Ülkeye gelene eziyet çektiriliyor”

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Deneyimli turizmci, YDP milletvekili adayı Ercan Turhan, turistlerin KKTC’ye gelişlerinde uygulanan prosedürlere isyan etti, tepkisini dile getirdi.

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“Ülkeye gelene eziyet çektiriliyor”
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Ülkeye gelene eziyet çektirildiğini ve gereksiz birçok görevlendirme yapıldığını vurgulayan Turhan, yetkililere “Lütfen bu saçma sapan ve egolarınızı tatmin için koyduğunuz kuralları tekrar gözden geçirin“ çağrısında bulundu.
Ercan Turhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:


Bağırıyoruz, çağırıyoruz, gazeteye haber yaptırıyoruz, bazı duyarlı medya kuruluşları dile getiriyor, değişen hiç bir şey yok. Güzel kardeşim burası ana dinamiği turizm olan bir ada ülkesi bu ülkeye ne kadar fazla turist gelirse ülke ekonomisi o kadar hızlı kalkınır. 

Gelenden aşı kartı istiyorsunuz, eyvallah. Bir çok ülkenin istemediği son 72 saat içerisinde pcr testi istiyorsunuz bunada eyvallah güvende kal uygulaması indirtiyorsunuz ve tüm bunları bu uygulamaya yükletiyorsunuz e hadi bunada eyvallah

Kardeşim uçağa binmeden önce senin bu istediğin tüm prosedürleri hava yolları tek tek kontrol ediyor ve seni uçağa öyle bindiriyor. Uçak Ercan’a indikten sonra önce güvende kal deskine gidip barkod okutuyorsun sonra muhaceret polisine gidiyorsun muhaceret işlemleri haricinde barkod okutuyorsun. 

Bitmedi ve yetmedi, havaalanından çıkmadan önce polise tekrar barkod okutuyorsun. Bu ne rezilliktir Allahaşkına? Hem gelene eziyet, hemde bu işler için gereksiz bir sürü görevlendirme. Lütfen bu saçma sapan ve egolarınızı tatmin için koyduğunuz kuralları tekrar gözden geçirin ve ülkemize gelen turistlerimize niye geldin demek yerine hoşgeldiniz deyin.
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