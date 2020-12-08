Yurt dışında öğrenim gören ve ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilere “ev karantinası” uygulanacak. Sağlık Bakanı Ali Pilli “Bir öğrenci bu ülkeye ailesini görmeye gelecekse o öğrenciye 7 gün karantina uygulayamayız” dedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yurt dışında öğrenim gören ve ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilere “ev karantinası” uygulanacağını açıkladı.

“Ülkeye ailesini görmeye gelecek öğrenciyi 7 gün karantinada tutamayız” dedi, bu konuda çalışma yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yurt dışında öğrenim gören ve ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilere karantina ücreti konusunda “Çocuklarımız için ne gerekirse yapılacak” dedi.

Mecliste konuşan Pilli, öğrenci aileleri ve öğrenci temsilcileri ile, eğitim ve maliye bakanları ile konuştuğunu ifade ederek “Ülkemize gelecek öğrencilerimizle ilgili ne gerekirse yapacağız” diye konuştu.

Pilli, “Ev karantinası diye düşündük, yaptık ve yapacağız” diyerek öğrencilerle ilgili ev karantinası uygulanacağına ilişkin çalışma yapıldığını açıkladı.

“Bazı öğrencilere ev karantinası uygulayacağız” diyen Pilli, “Öğrencilerimiz zaten ne yapmaları gerektiğini biliyorlar” şeklinde konuştu.

Pilli, “Bir öğrenci bu ülkeye ailesini görmeye gelecekse o öğrenciye 7 gün karantina uygulayamayız” dedi.

Pilli, “Ev karantinasına ilişkin ortamı uygun olmayanlar otelde karantinada kalacaklar, ücretini de ödeyecekler” diye de ekledi.

Eğitim Bakanı aracılığıyla ülkeye gelecek Kıbrıslı Türk öğrencilerle iletişime geçmeye çalıştığını ifade eden Pilli, ailelerle temas kuracağını, ev karantinası şartlarını göreceklerini anlattı.

Pilli, “Çocuklar için ne gerekirse yapılacak. Kimse endişe etmesin.” dedi.

Pilli, Maliye’nin zora girdiğini, bu nedenle böyle bir karar alındığını belirten Pilli, önceki akşam bakanlarla, öğrencilerle, ailelerle de görüştüğünü belirtti.

Ev karantinası üzerinde çalışıldığını da kaydeden Pilli, “Bazı öğrencilere ev karantinası vereceğiz. Bu Sağlık Bakanlığı kontrolünde olacak. Aile ve öğrencilerle konuşulacak. Zaten kimseye zarar gelmeyecek şekilde bu uygulamayı yapıyorduk. Yapmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ülkeye 3 gün gelecek öğrencinin 7 gün karantinada kalamayacağını belirten Pilli, ev karantinası konusunda da öğrencilerin bilinçli olduklarını, aileleri ve toplum konusunda hassas davrandıklarını söyledi.

Sağlık için bazı fedakarlıkların yapılması gerektiğini de ifade eden Pilli, “Sağlık önde olacaksa, ekonomi biraz geride kalacak. Girne’de yerel vakaların artmasıyla canlanan hayat geriledi. Ancak güvenli ülke olursak ekonomi ileri gider. Öğrencilerin gelmesi lazım ama şartlar da var. Yurt sahipleri de elini taşın altına koymalı” şeklinde konuştu.

Pilli, Genel Kurul salonunu da işaret ederek, milletvekillerinin maske takmadığını söyledi, “Maske takmıyorsanız güvenli bir ülkede yaşıyorsunuz demektir. Bu ülkede pandemiyle ilgili bir başarı vardır. Bu başarı benim değil, hepimizin başarısıdır” şeklinde konuştu.

