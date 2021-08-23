TDP lideri Özyiğit, halk ekonomik krize çare beklerken, hükümet partilerinin tamamen kurultay ve seçim odaklı hareket ettiklerini söyleyerek “Ülkesini düşünmek bu mudur?” diye sordu



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin artık bittiğini, bunun hükümete mensup partilerin milletvekilleri ve yetkilileri tarafından da artık aleni bir şekilde ifade edildiğini belirterek “Mevcut azınlık hükümeti bitmiştir, bu yapıdan toplum ve ülke yararına icraat beklemek hayaldir. Görevde kaldıkları her gün hem halkın hem de ülkenin geleceğinden çalıyorlar” dedi.

Azınlık hükümetinin Meclis desteğinin olmadığının zaten Meclis kapanmadan önce ortaya çıktığını, sonrasında ise önce Bakan ataması konusunda UBP ile DP, ardından da YDP ile UBP’li yetkililerin kamuoyu önünde ‘laf kavgasına” tutuştuklarını anımsatan Özyiğit, müdahalelerle zaten yarım yamalak kurulan hükümetin gelinen aşamada toplum yararına iş yapmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Halk ekonomik krize çare beklerken, sağlık hizmetlerinin ve altyapısının güçlendirilmesini beklerken, hükümet partilerinin tamamen kurultay ve seçim odaklı hareket ettiklerini, bunu da aleni bir şekilde yaptıklarını belirten Özyiğit, “Ülkesini, toplumunu düşünmek bu mudur? diye sordu.

Pandemi nedeniyle sağlığın yanı sıra ekonomik krizin daha da derinleştiği, halkım alım gücünün düştüğü, işsizliğin arttığı ve tüm sektörlerin zorda olduğu bir dönemden geçildiğini belirten Özyiğit, kurulduğu günden itibaren atama ve zamdan başka icraatı olmayan hükümetin, böylesi kötü bir dönemde dahi toplumun sorunları ile ilgilenmediğini, daha da kötüsü böyle bir gailesi de olmadığını vurguladı.

Yeni asgari ücretin halen belirlenmediğini, ülkenin karanlığa gömülme tehlikesi ile baş başa bırakıldığını, ihalesiz işler ile yakıt alımındaki şaibelerin artık gün yüzüne çıktığını belirten Özyiğit, “Bu hükümetten kurtulmadan, topluma kurtuluş yok” dedi.

Pandemide de vakaların yüksek rakamlarda seyretmeye devam ettiğini, ancak başta sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetin tüm yükü sağlık çalışanlarının üzerine bıraktıklarını belirten Özyiğit, “Tehlike çanları artık daha güçlü çalıyor, ancak hükümet yetkilileri kurultay ve seçim hesaplarından parti içi çekişmelerden bunu duymuyor. Kurultay ve atamalara gösterdikleri özenin onda birini toplum sağlığına göstermiyorlar. Gerçekten yazık, hem de çok yazık” dedi.

