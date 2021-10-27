"Ülkenin zorbaların elini kolunu sallayarak basını engellediği bir ülke olmasına izin verilmeyecek"

KTGB, Girne Kaza Mahkemesi’nde görev yapan gazeteci Suna Erden’in darp edilmesini şiddetle kınadı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), Girne Kaza Mahkemesi’nde bugün, “halkın haber alma hakkı için görev yapan gazeteci Suna Erden’in darp edildiğini” belirterek, bunu şiddetle kınadı. Birlik açıklamasında; “ülkenin zorbaların elini kolunu sallayarak istediğini yaptığı, basını engellediği bir ülke olmasına izin verilmeyeceği” vurgulandı.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, “MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü’nün zanlı olarak yargılanacağı dava için mahkemeye getirildiği sırada fotoğraf çekmek isteyen Suna Erden, 15 civarında kişi tarafından engellendi ve darp edilerek telefonu yere düşürüldü”.

KTGB açıklamasında, “gazeteciyi darp edenlerin, Büsküvütçü’nün mahkemeye gelen arkadaşları olduğu” ileri sürüldü.

Açıklamada gazetecilerin, dünyanın pek çok yerinde zor şartlarda görev yaptığını ancak adaletin tecelli ettiği mekanlar olan mahkemelerde böylesi olaylara ancak geri kalmış ülkelerde rastlanabileceği savunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Böylesi çirkin davranışları sergileyerek basın özgürlüğüne engel çıkaracağını zanneden zorbaları şiddetle kınıyoruz.

Bunu yapanların bir siyasi parti başkanının arkadaşları olmasını da ayrıca manidar buluyoruz.

Girne Kaza Mahkemesi’ne hiçbir kontrolden geçmeden ellerini kollarını sallayarak girdikleri öğrenilen bu kişilerin yasa dışı olması yanında saygısız olarak nitelediğimiz bu davranışları ülkemizde iç barışı ve demokratik değerleri zedelemesi bakımından da düşündürücüdür.

Ülkemizin zorbaların elini kolunu sallayarak istediğini yaptığı, basını engellediği bir ülke olmasına izin vermeyeceğiz.”