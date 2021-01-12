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“Ülkenin sıkıntısı test sayısı”

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Dr. Dizdarlı, korona virüs testlerinin 3 binin altına düşmemesi gerektiğine vurgu yaptı

“Ülkenin sıkıntısı test sayısı”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, Kıbrıs TV’de yayınlanan bir programa konuk oldu.
Dizdarlı, Koronavirüs vakalarının tekrar artması ile birlikte tedbirlerin alınmaya başladığını söyleyerek, şu anki durumun Mart ayındaki durum ile aynı olmadığını ancak sosyoekonomik hayatın rayına bir türlü oturamadığını belirtti.
Baştan alınması gereken radikal kararların yavaş yavaş gündeme sokulduğuna da dikkat çeken Dizdarlı, “Umarım aynı şeyleri yaşamayız… Önceliğin ‘sağlık’ olduğunu kabul etmemiz gerekiyor…” dedi.
Dr. Bülent Dizdarlı, Koronavirüs testlerinin 3 binin altına düşmemesi gerektiğine vurgu yaparak, ülkenin sıkıntısının test sayısı olduğunu dile getirdi.
Devamlı test yapılması ve rastgele testlerin artırılması adına çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çeken Dizdarlı, “Kimseye haber vermeden, rastgele testlerin yapılması lazım. Farklı bölgelere, merkezlere kurulmalı” diyerek haber verilerek rastgele test yapılması o bölgede yığılmaların yaşanmasına sebep olacağını kaydetti.
 
 
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