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“Ülkenin otoriteleri bypass edilmemeli”

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Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz vurguladı: “Her türlü binanın bizim yetkili kurumlarımız tarafından onaylanması gerekir”

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“Ülkenin otoriteleri bypass edilmemeli”
 
 
Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkesi yapımını değerlendirdi.
Deniz, “Bu ülkede biz bir cumhuriyetsek bir devletsek yapılacak olan her türlü binanın bizim yetkili kurumlarımız tarafından onaylanması gerekir. Külliye veya değil ne isterse yapılsın. Bu ülkenin belli otoriteleri vardır ve eğer bu ülkenin  otoriteleri de varsa bunu bypass etmemek gerekmektedir” dedi.
Deniz, “Topladığımız vergi ve harçlarla ancak kamu giderlerini karşılayabiliyoruz. Bunun dışında ülkeye yapılan herşey Türkiye’nin yardımıyla yapılıyor. Ülkemizde yaratılan müşavirler ordusu var. Biz bunlara harcadığımız parayla kaç tane külliye kaç tane hastane kaç tane okul yaparız!” diye konuştu.
 
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