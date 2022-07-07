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"Ülkenin karanlıklara bürünmemesi adına pahalı yakıt alındı"

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 Amcaoğlu, “Pahalıyken yakıt almak zorunda kaldık. Yaşanan sıkıntıları aşmak adına Bakanlar Kurulu bunu yapmak durumundaydı. Bence doğru olan yapıldı. Ülkenin karanlıklara bürünmemesi adına pahalı yakıt alındı"

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"Ülkenin karanlıklara bürünmemesi adına pahalı yakıt alındı"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bayramda enerji konusunda sıkıntı yaşanmaması için Bakanlar Kurulu’nda yakıt alımıyla ilgili kararlar alındığını ifade ederek, “Ya karanlıkta kalacağız ya da bu yakıtı alacağız noktasında hareket etmek zorundaydık” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’de katıldığı programda yaptığı açıklamalarda, Enerji Dairesi yasasının Meclis’e gönderildiğini belirterek, Enerji Üst Kurulu yasa tasarısı ile oluşturulacak 9 kişilik ekiple kısa, orta ve uzun vadeli planları yapacak ekiplerin oluşturulacağını kaydetti. Amcaoğlu, “Enerji Dairesi, Enerji Üst Kurulu ve Enerji verimliliği tasarılarını hep birlikte Meclis Genel Kurulun’dan geçirip ete kemiğe büründürmek istiyoruz” şeklinde devam etti.

Amcaoğlu, akaryakıt alımı konusunda Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleye çıkacağını söyledi. Teknecik’deki akaryakıt tanklarına aktarılmak üzere bir yıllık ihtiyaç olan 150 bin ton yakıt için çalışmaların tamamlandığını kaydeden Amcaoğlu, ihalenin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için 60 günlük süreye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Amcaoğlu, üretim noktasındaki ihtiyacın karşılanması için Bayramdan sonra ihaleye çıkılması konusunun tartışılacağını da söyledi. Amcaoğlu, “Pahalıyken yakıt almak zorunda kaldık. Yaşanan sıkıntıları aşmak adına Bakanlar Kurulu bunu yapmak durumundaydı. Bence doğru olan yapıldı. Ülkenin karanlıklara bürünmemesi adına pahalı yakıt alındı. Ama kaliteli bir yakıt alındı. Bundan sonraki süreçlerde de isteklere uygun yakıt alınması için ihale sonuçları ile birlikte bu sıkıntılar ortadan kalkacaktır” dedi.

Amcaoğlu “Bunan sonraki süreçte bunlar yaşanmasın diye bu alımları yapacağız gibi gözüküyor. 4 alım daha yapılacak, ülkeyi Güney Kıbrıs’tan elektrik enerjisi dilenecek hale getirmemek için uğraşacağız” diye konuştu.

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