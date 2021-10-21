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“Ülkenin içine düştüğü batak çok çirkin”

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“Ülkenin içine düştüğü batak çok çirkin”
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Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından önceki gece yayınlanan ve Başbakan Saner’e ait olduğu iddia edilen videoya ilişkin paylaşımda bulundu.
Harmancı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
“Hayatta her yanlış insana mahsus, bu konuya girmiyorum tartışmıyorum bile.
Lakin yapılan yanlışlar ülke yönetimi ve geleceği için bir tehdit mekanizması haline döndüğünde ya da dönme potansiyeli olduğunda herkesin sorumluluk alması kaçınılmazdır.
Ülkenin içinde bulunduğu girdap çok derin, içine düştüğü batak çok çirkin, uzun zamandır bunları söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ama sırf kısa günün karı diyerek boyun eğenler ya da bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek ses çıkarmayanlar da bir yere not edilmeli.”

 
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