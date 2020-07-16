“Ülkenin emirnamelerle yönetilmesi doğru değil”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, günü kurtarmak için değil, yarınları kurtaracak planlı, çağdaş bir sistem kurmak için uğraş verdiklerini söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulunan Ayşegül Baybars, görevde olduğu iki buçuk yıllık dönemde hayata geçen icraatları ve gündemde olan konuları anlattı.

“Bugünden yarınları planlayarak, ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda vatandaşlarımızın hak ettiği çağdaş hizmetleri hayata geçirmek için çalışıyoruz” diyen Baybars, Bakan Baybars, “Bugün atacağımız doğru adımlarla, hayata geçireceğimiz projelerle gelecek hepimize daha refah, daha güzel günler getirecektir” ifadesini kullandı.

İmar Planı'ndan yeni cezaevine, e-devletten belediye reformuna kadar pek çok konuda yapılanları ve yapılacakları aktaran İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Covid-19 salgınının ilk günlerinden itibaren halk sağlığının korunması ve bulaş riskinin en düşük seviyelerde tutulması için bakanlık olarak uygulamaya koydukları hizmetler hakkında da bilgi verdi.

“BUGÜN PLANLI YAŞAMA GEÇERSEK YARIN GENÇLERİMİZ KAZANACAKTIR”

“Ülkesel Fizik Plan” çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi altında yürütülen imar planları hakkında bilgi veren Bakan Baybars, gerçekleştirilen Stratejik Hedefler ve Vizyon çalıştayları sonrasında İmar Planı tasarılarının ortak akıl ve birçok paydaşın görüşleriyle şekillendiğini hatırlatarak, bu bağlamda 31 Aralık 2019 tarihinde ilk olarak Beyarmudu İmar Planı’nın Birleşik Kuruldan geçerek yürürlüğe girdiğini, bunun yanı sıra imar planı çalışmaları devam eden Dikmen ve Mehmetçik’te stratejik hedefler ve vizyon çalıştaylarının tamamlanarak plan tasarılarının oluşturulması aşamasına geçildiğini ifade etti.

Doğru bildiğimizden vazgeçmedik ve biz yine kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz diyen Baybars, Lefke İmar Planı çalışmalarında ise 16 Temmuz 2020 tarihiyle 4 gün sürecek olan “Stratejik Hedefler ve Vizyon” çalıştayına başlandığını belirten Baybars, “Ülkesel Fizik Plan’a uygun şekilde yürütülen imar planlarıyla sürdürülebilir sosyo, ekonomik gelişmenin önünü açacak, planlı büyüyen, çevreye duyarlı yapılaşma alanlarıyla çağdaş kentler yaratılmasını hedefliyoruz. Gelecek nesillerin de bugün yaşadığımız, ulaşım, sağlık, eğitim sorunlarıyla karşılaşmaması için altyapıları tamamlanmış, yeşil alanları, orman alanları korunmuş, planlı ve kurallara dayalı büyüyen bir ülke yaratmak istiyoruz. Bugün, çalışmaları yapılan imar planlarıyla sadece çarpık yapılaşmanın önüne geçilmeyecek aynı zamanda yarınların güçlü, kalkınmış, sürdürülebilir bölgesel ekonomileriyle refah bir ülke ve mutlu bireyler de yaratacağız. Bugün kurallara uyarak, planlı yaşama geçersek yarın gençlerimiz kazanacaktır” şeklinde konuştu.

“SİYASİ TARİHİMİZDE İLK KEZ BİR İMAR PLANI ÇALIŞMASI BU KADAR ŞEFFAF VE BU KADAR ÇOK PAYDAŞLA YÜRÜTÜLDÜ”

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Baybars, 1989 İmar Yasası yürürlüğe girdikten sonra, siyasi tarihimizde ilk kez bir imar planın bu kadar paydaşla, bu kadar çok görüşe, öneriye açık ve şeffaflık içerisinde yürütüldüğünü, atılan her adımın halkla, kurum/kuruluşlarla paylaşıldığını ve ilk kez belediye ekiplerinin de bire bir çalıştığı bir plan olduğunun altını çizdi.

İmar Planı sürecinin sonunda Birleşik Kurul’da üç belediye başkanımızın büyük oranda planın geçmesi yönünde olumlu duruş ortaya koyduklarını fakat küçük bazı düzenlemeler yapılması için ilk açık oylama tarihi olan 4 Aralık 2019 tarihinde oy çokluğu ile Plan Tasarısının yeniden düzenlenmesi için 2 hafta daha çalışılması yönünde karar alındığını belirten Baybars, bu sürecin sonunda Sayın Başbakan’ın talebiyle de UBP ve HP eş başkanlarının, 3 belediye başkanımızın teknik ekiplerinin, KTMMOB ile bağlı odalardan ve Şehir Planlama Dairesi planlama uzmanlarından oluşan genişletilmiş bir teknik komite kurulduğunu hatırlattı.

Genişletilmiş teknik komite çalışmalarının çok verimli geçtiğini toplumsal fayda temelinde planın ana ruhuna aykırı olmayan makul düzenlemelerin yapıldığını ifade eden Baybars, üzücü olanın ise Sayın Başbakan’ın talebiyle oluşturulan teknik komite çalışmalarına UBP adına komite eş başkanı olarak görevlendirilen Sayın Ersan Saner’in maalesef hiçbir zaman katılmamış olmasıdır”dedi.

Sonuç olarak Başbakan’ın iradesiyle oluşan genişletilmiş teknik komitenin öngörülen sürede, plan tasarısı üzerinde çalışmalarını tamamladığını ve tüm katılımcıların onayını alarak 27 Aralık 2020 tarihinde de plan tasarısının yeniden Birleşik Kurul’a sunulduğunu anımsatan Baybars sözlerini şöyle sürdürdü:

“Planlama makamı olarak, KTMMOB, Şehir Plancıları Odası ve 3 belediyemizin teknik ekipleriyle 27 Aralık 2019 tarihinde son şeklini verdiğimiz Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Birleşik Kurul süreci uzlaşıyla tamamlanmıştı. Planlama makamı olarak bizler üzerimize düşen görevi yaptık ve halkımıza söz verdiğimiz sürede çalışmalarımızı tamamladık. Tabi ki bir koalisyon hükümetindeyiz. Bu bağlamda ortaklarımızın plan üzerinde yeniden ek süre talebi olmuştur. Bu nedenle de imar planı resmi gazetede yayınlanmadı ve geçici süreliğine 15 Temmuz 2020 tarihine kadar emirname koşul ve kurallarının geçerli olduğu altı aylık bir süreç yaşandı”.

Baybars, “gelinen aşamada daha fazla belirsizliğe yol açmayacak şekilde, en kısa sürede üzerinde uzlaşı sağlanan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor. Maalesef hükümet ortağımızın plan üzerinde pandemi süresince yeterli çalışmayı gerçekleştiremediğini belirtmesiyle Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı hakkındaki son çalışmalarını tamamlamaları için emirnameyi uzatma gündeme yeniden geldi. Bu bağlamda hükümet programında yer alan Gazimağusa, skele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi için ortaklarımızı bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“MAKUL TALEPLER OLURSA ORTAK UZLAŞI SAĞLARIZ. ÜLKENİN EMİRNAMELERLE YÖNETİLMESİ DOĞRU DEĞİL”

Ülkenin emirnamelerle yönetilmesini doğru bulmadıklarını da belirten Bakan Baybars, ortaklarımızın makul talepleri olursa, tabi ki bunu Şehir Planlama Dairesi uzmanlarımız, belediyelerimiz, KTMMOB ve paydaşlarla yeniden paylaşarak ortak uzlaşı sağlarız” ifadesini kullandı.

Büyük emeklerle, 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda, 150’den fazla paydaşın katkısıyla şekillenen Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nda başta belediyelerimiz ve KTMMOB’un önemli katkılarıyla son halini tam bir mutabakatla alan İmar Planı ile çağdaş yaşam alanları, eğitim, sağlık ve çevresel altyapılarıyla doğal çevrenin korunduğu, tarihi kültürel miras alanlarımızın geleceğe taşındığı, ayrıca su taşkınlarından ve diğer potansiyel risklerden kaynaklanacak zararların önüne geçileceğini ifade eden Bakan Baybars, Ülkesel Fizik Plan’a uygun şekilde hazırlanan imar planı ile bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın önünün açılacağı, tüm kıyı boyunca yaya ve bisiklet bağlantısı ile kıyıların toplum yararına kullanılmasının sağlanacağına da dikkat çekti.

“İMAR PLANI BİREYSEL DEĞİL TOPLUMSAL MENFAATLERİN ZAFERİ OLACAK”

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nda şu an yaratılmış olan belirsizlik ortamından ciddi şekilde rahatsızlık duyduklarını ifade eden Baybars, “İmar Plan’ın yürürlüğe girmesi, ülkede bireysel menfaatlerin değil, toplumsal menfaatlerin zaferi olacak ve halkımızın siyaset kurumuna olan güveninin de artmasına katkı sağlayacaktır” dedi.