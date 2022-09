Ülkemizde okul otobüsleri ne kadar güvenli?

Araçların kullanım maksadına göre KKTC hariç, dünyanın her yerinde sahip olması gereken güvenlik standartlarının belirlendiğini ifade eden Yarkıner, otobüslerin de bu araç sınıflarından biri olduğunu kaydetti ve 2017 yılında yaptıkları öneriler ve 2018-2020 yıllarında hazırladıkları güvenlik ve standartlarla ilgili kurallardan “acil olarak alınması gereken tedbirleri” bir kez daha sunma gereği duyduklarını belirtti

Makine Mühendisleri Odası (MMO) 2017 yılında Dağ yolunda meydana gelen trafik kazasında bir okul otobüsü sürücüsü ve 2 öğrencinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, okul otobüslerindeki güvenlik ve standartlara dikkat çekti.

MMO Başkanı Ayer Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada, o dönemde ziyaret ettikleri Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanına otobüslerin ve okul otobüslerinin standartları hakkında bilgilendirme yaptıklarını, Bakan Tolga Atakan ve müsteşarı Kemal Bağzıbağlı’nın konuyla ilgili tüzük değişiklik önerilerini Odadan talep ettiğini ve bu önerilerin Trafik Dairesi Müdürlüğüne verildiğini belirtti.

Dörtlü koalisyon bozulduktan sonra 2 yılda sonuçlandırılan standartlaşma ve regülasyonların saman altına sürüldüğünü savunan Yarkıner, bugün Girne-Lefkoşa yolunda bir okul otobüsünün yandığını ve can kaybı olmamasının büyük şans olduğunu kaydetti.

Araçların kullanım maksadına göre KKTC hariç, dünyanın her yerinde sahip olması gereken güvenlik standartlarının belirlendiğini ifade eden Yarkıner, otobüslerin de bu araç sınıflarından biri olduğunu kaydetti ve 2017 yılında yaptıkları öneriler ve 2018-2020 yıllarında hazırladıkları güvenlik ve standartlarla ilgili kurallardan “acil olarak alınması gereken tedbirleri” bir kez daha sunma gereği duyduklarını belirtti.

Yarkıner, ilgili Bakanlığın tensip buyurursa ihtiyaç duyacağı teknik desteği vermeye de hazır olduklarını bildirdi.

Yarkıner, acil olarak uygulanması gerekli tedbir ve standartları şöyle sıraladı:

“Okul Otobüslerinin sahip olması gereken güvenlik donanımlarını içeren tüzük acilen onaylanmalıdır. Onaylanan tüzük esaslarında da periyodik denetimlerin yapılması Milli Eğitim Bakanlığınca da planlanmalıdır. Bu maksat için Odamız destek vermeye hazırdır.

Yasal Mevzuat onaylanıncaya kadar, okul otobüslerinde 3 nokta emniyet kemeri bulundurulması sağlanmalıdır, araçlarda iç ve dış çevre kamerası olmalıdır ve kayıt yapabilecek özellikte olması gereklidir, okul otobüslerinin tümünde takometre olmalı ve kontrol/denetlenmelidir, özellikle orta okuldan önceki okul servislerinde oturmaya duyarlı sensörlere sahip koltuklar olmalıdır, öğrenci uyuya kaldığı zaman sürücü uyarılmalıdır.

Sol direksiyon araçlarda sağ yolcu kapıları açılabilir olması halinde muayenelerden geçirilmemektedir, fakat bu kapıların açık vaziyette (özellikle yazın) kullanıldığı da görülmektedir. Bu hususun daha yoğun ve hassasiyetle denetlenmesi gerekmektedir.

Tüm okul otobüslerinde ısıya duyarlı yangın alarm sistemi bulunmalıdır ve ısı seviyesinin yükseldiğini sürücüye bildirmelidir, okul otobüslerinde her durumda ve her yönden kullanılabilecek acil çıkış kapısı donanımı olmalıdır, okul otobüslerinde devrilmeye karşı, güvenli frenlemeye imkân sağlayan teknik donanımlar bulunmalıdır, okul otobüsünün yolcu taşıma bölümü yangına mukavim malzemeden imal edilmiş olmalıdır, okul servislerine önden ve arkadan okunabilecek şekilde ‘okul taşıtı’ ifadesi yazılmalıdır.

Okul otobüsleri durmadan indirme ve bindirme kapıları açılmama özelliğinde olmalıdır. İnmek isteyen öğrenci ‘Dur’ butonuna basmalı ve araç durduktan sonra yerinden kalkmalıdır.

Okul otobüslerinin cam ve pencereleri sabit olmalıdır, okul otobüsünde koltuk ve oturma planları bulunmalı, cep telefonları ve diğer münferit müzik cihazları kullanılmamalıdır.

Okul otobüslerinde en az 6 kg’lık 2 adet hizmete elverişli yangın söndürme tüpü olmalıdır.

Okul otobüsü niteliğindeki araçlara sahip olunması için devlet gerekli desteği vermelidir,

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, bu konuda Milli Eğitim Bakanlığınca ve Ulaştırma Bakanlığınca talep edilecek teknik desteği vermeye hazırız.

Konunun hassasiyetle dikkate alınmasını, vahim sonuçlara sebep olabilecek zafiyetlerin sorumluluğunun araca veya araç sürücüsüne mal edilmesinin doğru olmadığını bir kez daha belirtmekte fayda olduğu değerlendirilmiştir.”