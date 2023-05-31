“Ülkeme hizmet etmek için heyecanlıyım”

UBP milletvekili adayı Ali Başman: “25’inci vekil, 2027’de tek başına iktidarın kapısını açacaktır. Öyle bir kazanalım ki, bundan sonra karşımıza çıkanlar iki defa düşünsün”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ara seçim öncesinde Lefkoşa’da tanıtım toplantısı düzenledi.

UBP Milletvekili adayı olarak açıklanan Ali Başman, adaylığının gündeme gelmesinden itibaren kendisine gösterilen ilgiye ve desteğe teşekkür etti.

Ülkenin en büyük siyasi partisinden aday gösterilmekten onur duyduğunu vurgulayan Başman, 25 Haziran’da 25’inci milletvekili seçilmesi için canla başla çalışmaya başladıklarını söyledi.

UBP’nin adına yakışır şekilde, salondaki birliğin sandığa yansımasıyla başarının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Başman, şöyle devam etti:

“Hayatımda çok yerler önemli görevlerde bulundum ama bu görev başka bir duygu. Ülkeme UBP sayesinde, siyaset yoluyla hizmet etmek için heyecanlıyım.

Bir KKTC sevdalısı olarak, vatansever olarak, birikimimi, ülkemiz adına, kullanmak istiyorum. 25’inde 25’inci milletvekili olarak, Meclis’te, sokakta, sizlerle sizin için çalışmaya başlayacağız. Gücümüze güç katacağız. Ülkemizi, aydınlık yarınlara ulaştıracak adımlara katkı koyacağız.

Bize güvenin; partimize güvenin. 25’inci vekil, 2027’de tek başına iktidarın kapısını açacaktır Bir olsun bizim olsun değil… Öyle bir kazanalım ki, bundan sonra karşımıza çıkanlar iki defa düşünsün.”

HASİPOĞLU

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da Ali Başman’ın adaylığının ülke siyaseti için değerli olduğunu söyledi.

Yerel seçimde hükümeti deviremeyenlerin, şimdi bir vekil üstünden gövde gösterisi yapmak istediğini ifade eden Hasipoğlu, “UBP buna izin vermeyecek. Yağma yok. 25 Haziran’da 25’inci vekili alacağız. Gücümüze daha da güç katacağız” dedi.

