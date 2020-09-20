Ülkede mutluluk oranı azalıyor

Kuzey Kıbrıs'ta Nisan ayında 5.20, Mayıs ayında 5.64, Haziran'da ise 6.71 olan mutluluk ortalaması, Eylül ayında 5.95'e geriledi

CMIRS tarafından Eylül 2020’de yapılan ankete göre Eylül ayında mutluluk oranında ciddi bir düşüş gözlemlendi.

Korona dönemindeki kısıtlamaların kaldırılması ve korona ile ilgili kaygının azalmış olması sonrasında 1 Temmuz itibarı ile karantinasız girişlerle birlikte yeniden korona vakalarının artmış olması mutluluk oranlarında ciddi bir düşüşe yol açtı.

Nisan ayında 5.20, Mayıs ayında 5.64, Haziranda ise 6.71 olan mutluluk ortalaması Eylül ayında 5.95'e geriledi.

Katılımcıların %58.6’sı son bir hafta içerisinde kendini sıkca endişeli hissettiğini belirtti.

% 38.4 olan son bir hafta içerisinde kendini umutlu hissetmeyenlerin oranı ise düşündürücüdür.

Katılımcıların %46.8 i son bir hafta içerisinde geleceğe pek de güvenle bakamadığını belirtmiştir ki bu da toplumun ruh halini göstermesi açısından önemli bir veridir.

