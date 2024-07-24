“Ülkede istikrar yok”

UBP genel başkanlığına aday olan UBP Milletvekili Hasan Taçoy “Yılların verdiği tecrübe, kurumsal hafıza ve oluşturduğumuz iyi ekiplerle birçok şeyi başarmak boynumuzun borcu olacaktır” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Web TV’de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Hasan Taçoy, programda UBP kurultay sürecine ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Kurultayda aday olma kararı verdikten sonra yaptığı ilk işin, Başbakan Üstel’den kendisini bakanlık görevinden almasını talep etmek olduğunu ifade eden Taçoy, aday olurken sadece UBP genel başkanlığına değil, aynı zamanda başbakanlığa da aday olduğu bilinciyle hareket ettiğini vurguladı.

Sadece raflarda bekletilen projelerle değil, geleceğin projelerini de düşünerek ve ülkenin ihtiyaçlarına göre bazı alışkanlıkların değişmesi gerektiğini göz önünde tutarak, aday olduğunu belirten Taçoy, “Başarı kaçınılmazdır ve 21 Eylül’den sonra yapacağımız hükümet çalışmasında bunu göreceksiniz” dedi.

Her kademede düşünülmüş ve planlanmış bir hareket programı oluşturduklarını kaydeden Hasan Taçoy, “Sadece, ‘bana oyunuzu verin ben başkan olayım, başbakan olayım, ne yapacağımıza ondan sonra bakarız’ şeklinde değil, yılların verdiği tecrübe, kurumsal hafıza ve oluşturduğumuz iyi ekiplerle birçok şeyi başarmak boynumuzun borcu olacaktır” şeklinde konuştu.

Ülkenin hak ettiği bir başbakan olmak için yola çıktığını anlatan Taçoy, genel başkan olarak da ilk adımda genel merkez ile örgütler arasındaki kopukluğun düzeltilmesini önüne hedef olarak koyduğunu ve buna büyük önem verdiğini söyledi.

UBP içerisinde oluşturulan iletişimsizliğin yarattığı birçok olumsuz durum olduğunu ifade eden Taçoy, kaybolan parti içi demokrasiyi UBP’ye yeniden kazandırmak gerektiğini kaydetti.

Parti içi demokrasinin yeniden tesisi için gerekenleri adaylık süreciyle birlikte dile getirdiğini belirten Taçoy, partiyi toparlayacak bir genel başkana duyulan ihtiyaca dikkat çekti.

Taçoy, istikrardan bahsedilmesine rağmen, ülke ekonomisinin istikrarlı bir yapıdan uzak olduğunu savunarak, kısa süre sonra yayınlayacakları manifestoda konunun detaylarıyla yer alacağını belirtti.



