Ülkede Herkes Emlakçı

Ülkedeki her bir yasal emlakçıya karşılık beş yabancı uyruklu kaçak emlakçı var. Afrika ve Arap ülkeleri ya da Rus öğrencilerin bir kısmı bile sözde emlakçı!

Ülkede kaçak emlakçılığın önüne bir türlü geçilemiyor.Emlakçılık, ülkede hiçbir denetime tabi olmadan yapılırken; kaçak emlakçıların sayısı da bu çarpıklığa paralel, katlanarak artıyor.Afrika ve Arap ülkeleri ya da Rus öğrencilerin bir kısmı bile sözde emlakçı!Keza garsonlar, taksiciler, casinocular, restoran işletmecileri ve birçok meslek grubu da bu işten para kazanma derdinde.Geçmişte yüzlerle ifade edilen kaçak emlakçı sayısı artık binlerceye ulaşmış durumda.Emlakçılar Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayınlanarak halkın bilgisine getirilmişti.Ardından Mecliste ivedilik alan tasarı, Sucuoğlu hükümetinin düşmesiyle birlikte kadük oldu.Şimdi bu tasarının tekrardan görüşülmesi ve yerel seçimlerden önce Meclis’ten geçirilmesi hedefleniyor.Yabancıların ilçe Tapu Dairelerine yaptıkları taşınmaz mal sözleşme kayıtlarında yaşanan sorunların giderilmesi amacını taşıyan tasarının yasalaşmasıyla, “devlete yeni ekonomik girdi” sağlanması amaçlanıyor.Bu değişiklik yasasının yürürlüğe girdiği tarihe kadar ilçe Kaza Tapu Amirliklerine dört adet üzeri taşınmaz mal satış sözleşmesi yatıranlar, geçici madde de belirtilen süre içerisinde Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama Yasası’nın 9’uncu maddesi tahtında devir işlemlerini gerçekleştirebilecekler.HALKIN SESİ’ne konuşan Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur tasarıyla ilgili değerlendirmesinde yasadaki yapılan tadilatın yeterli olmadığını ileri sürerek, Yasa tadilatının sadece Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama yasasını destekler nitelikte olduğunu bunun da yetersiz kalacağını belirtti.Tadilatla kaçak emlakçıların halkı dolandırmasının önüne geçilemediğini ve yabancı uyrukluların ülkeye gelip kaçak emlakçılık yapmalarına önlem alınmadığını belirten Sungur, ülkede her “bir” kayıtlı yasal emlakçıya karşılık “kaçak beş emlakçı” olduğunu söyledi.Sungur, “eskiden sadece Ruslar vardı, şimdi İranlılar ve Afrikalılar da kaçak emlakçılık yapıyor” dedi.Mağusa’da sektörle ilgili yapılan bir toplantıda İranlı 40 emlakçı sayıldığını dile getiren Sungur, bunların birinin bir yasal olmadığını vurguladı.Ülkede bu yıl 20 bin ev satıldığını ve 3 bin adet satışın bile emlak üzerinden yapılmadığını anlatan Sungur, devletin 180 milyon vergi kaybının olduğunu belirtti.Sungur, kaçak emlakçıların yasalmış gibi de bayilik verdiğini vurgulayarakdevlet tarafından denetlenme yapılmadığında yakındı.Öte yandan Hasan Sungur, ev kira fiyatlarının belirlenmesinin Emlakçılar Birliği kapsamı dışında olduğunu hatırlatarak, kiraların denetlenmesinin ancak, yeni bir yasayla mümkün olabileceğini kaydetti.Başkan Sungur ayrıca “Ev kiralarının artmasının sebebinin ise ülkede kaçak yaşayanlar olduğunu” savundu. Ülkedeki vatandaşların, ev kiralarının yükselmesi nedeniyle ev bulmakta zorlandığını da vurgulayan Sungur, hayat pahalılığına işaret etti; ev sahiplerinin geçinebilmesi için ev kiralarını yükselttiğini belirtti.