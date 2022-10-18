Erhürman, Meclis Başkanlığının kendini ayrı bir Başbakanlık gördüğünü, divandan, danışmadan, genel kuruldan habersiz AP Başkanı'na mektup yazdığını, Meclis önüne heykel yapıldığını, korumalar tutulduğunu kaydetti



CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaptığı konuşmada, hükümete, ihaleler başta olmak üzere eleştirilerde bulunarak, “Ülkede nasıl bir kafayla işler yapılıyor, akıl alır değil… Açılan her ihale iptal edilir, geri çekilir, mahkemeden döner. Ülkede dingil koptu” dedi.

Erhürman, hükümetin son bir hafta içerisinde ülkede yaşattıkları üzerine sevmediği bir başlık hakkında konuşma yaptığını ifade ederek, Vakıflar Bankası ile Kooperatif Merkez Bankasının Turizm Bakanlığı ile ilişkilendirilme gerekçesini sordu. Seçim üstü olan bu gelişmenin “Başbakanlığın bu bankaları yönetemediği, Turizm Bakanının daha iyi yöneteceği, yerel seçimler öncesi istihdam yapılacağı, kredi olanakları sağlanacağı” gibi iddiaları beraberinde getirdiğini savunan Erhürman, bu konuda hükümetten açıklama istedi.

Erhürman, Meclis Başkanlığının da kendini ayrı bir Başbakanlık gördüğünü savunarak, yeni Meclis Binasının genel kuruldan onaysız yapıldığını, divandan, danışmadan, genel kuruldan habersiz Avrupa Parlamentosu Başkanı'na mektup yazdığını, Meclis önüne heykel yapıldığını, korumalar tutulduğunu kaydetti, eleştirilerde bulundu.

Öte yandan verilen aranın ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında yeniden toplanan Meclis oturumunda söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, aradan önce yaptığı konuşmadan ötürü Töre'yi en sert şekilde kınadığını söyledi.

Bunları “provakatörlük” olarak niteleyen Erhürman, “CTP olarak kendisini bundan men ederim, tepkimiz sandığından daha büyük olur” dedi.

CTP’yi “Atatürk ve Dr. Küçük, Denktaş karşıtı” olarak göstermesini eleştiren Erhürman, Atatürk’ün, Meclis hükümeti sistemini kuran, cepheye giderken Meclis'ten yetki alıp giden ve dönünce hesap veren kişi olduğunu hatırlattı.

Töre’yi “Meclis ile ilgili kararları kafanıza göre alamazsınız, kararlar mecliste alınır, sadece bizi değil UBP’lileri de yok sayıyor” diye eleştiren Erhürman, “UBP milletvekilleri ile AB’de lobi çalışmaları yaparken, bu yazı bilgimize gelse ne diyeceğiz” dedi, Erhürman, Töre’ye “CTP ile ilgili Atatürk, Dr. Küçük ve Denktaş üzerinden konuşurken üç değil, otuz üç defa düşünsün bizim hakkımızda konuşmaya cürret etmesin” uyarısında bulunduğunu söyledi.





