Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkede yaşanan ilaç eksikliği konusunda “Bu ülkede bazı şeyler yavaş gidiyor. Sorun yavaş yavaş çözülecek” dedi



Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlıkta büyük sıkıntılar ve bazı eksikliler bulunduğunu ama hiçbir şey yapılmıyor durumunda da olunmadığını belirterek, “Sağlık Bakanlığı olarak elimizden geldiği kadar var gücümüzle eksiklikleri gidermek için çalışıyoruz. Bizim dışımızda olan olaylardan dolayı bazen gecikiyor veya istediğimiz gibi yapamıyoruz” dedi.

Mecliste konuşan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, “Bu ülkede bazı şeyler yavaş gidiyor” dedi.

Pilli, ilaç eksikliğini doğruladı, ihalelere çıkıldığını ama dünyadaki sorunlara ve ekonomik sıkıntılara işaret etti.

“Evet uzamıştır, uzadı… Ama inşallah önümüzdeki günlerde bulacağız” diyen Bakan Pilli, ilaç ihalelerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle de ilaç eksikliğinin yaşandığını söyledi.

İhaleyi kazanan bir firmanın ‘vazgeçtiği’ için ilaçları getirmediğini, alınabilen ilaçların pey der pey geldiğini söyleyen Dr. Pilli, Cuma gününden itibaren depolardan ilaçların verileceğini, diğerlerinin de Türkiye’den gelmeye devam edeceğini kaydetti.

Uluslar arası ihaleye çıkılacağını söyleyen Dr. Pilli, 3 hafta içerisinde ilaçların geleceğini belirtti, “Bir kısım ilaç da vardır, çok acil ilaçları sürekli temin ediyoruz. Bir çalışma var, dünyada sorun vardır” dedi.

İlaç sorunun yavaş yavaş çözüleceğini kaydeden Bakan Pilli, CTP Milletvekili Filiz Besim’in çocuk servisindeki kuvözlerin bozuk olduğuna dair ifadelerine de yanıt verdi, “Benim haberim yok, bildirmediler demek ki… Soruşturma açacağım” dedi.

Pilli, konuya ilişkin bakanlığa bir talepte bulunulmadığını söyleyerek, “Size bildireceklerine önce bana bildirselerdi bu konuyu çözerdik. Bu konu çok hassas olduğum bir konu, gereken yapılacak” dedi.

