“Ülkece iflas ettik”

Vatandaşlar, elektriksizliğe isyan etti, elektriğe muhtaç birçok hasta bulunduğuna dikkat çekip “Bunun hesabını kim verecek?” diye sordu



Vatandaşlar bu çağda elektrik sorunlarının yaşanmaması gerektiğini ifade ederek elektriğe muhtaç birçok hasta bulunduğunu ve bu kesintilerin birçok hanede hayati tehlike oluşturduğunu söyledi. Vatandaşlar “Bunun hesabını kim verecek?” diye sordu.



Vatandaşlar ne dedi?



Salih Dereli:

“Ülkemizdeki elektrik sistemi pahalı bir sistemdir. Dünyaya baktığımızda ise elektriği bizim gibi kullanan bir ülke daha yoktur. Ülkemizde yakıtı dışarıdan döviz karşılığında alıyoruz. Döviz sürekli arttığı için yakıt alımında mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Ülkemiz çok sıcak olduğu için elektrikler gidince sıcakla baş etmek bizim için zor oluyor. Artık devletin elektrik konusunda bir politika oluşturması gerekiyor. Solunum cihazlarına bağlı olan insanlarımız var. Elektrik gidince bu vatandaşlarımız ölüm ile burun buruna kalıyor. Bu çağda böylesi zorluklarla mücadele etmememiz gerekiyor. Ülkede övündüğümüz hiçbir şeyde ileri değiliz. Ülkemiz diğer ülkelere göre geri kaldı. Vatandaşı evine solar sistemleri kurmasına artık izin vermeleri gerekiyor. Jeneratör kullanımı elektrik sıkıntısını çözmek için sağlık bir yöntem değil. Ülkemizdeki siyasilere ‘Bu ülkede iyi giden ne var’ sorusunu sormak istiyorum”







Atay Gökhan:



“Ülkedeki sorunları kriz çıkınca değil daha önce çözülmesi gerekiyor. Elektrik gidince hayatımız durma noktasına geliyor. Ülkemizde güneşli günlerin sayısı oldukça fazla olduğu için solar enerji sistemine geçilmesi gerekiyor. Ülkemizde sadece elektrik konusunda değil birçok noktada sıkıntılarımız var. Hükümetin paydaşları ile birlikte oturup sağlam bir program oluşturması gerekiyor. Bu çağda elektriklerin olmaması gülünç bir durum. Ülkemizde nereye gidersen git sürekli bir soruna karşı karşıyayız”





Sadık Üstüner:



“Ülkede değişen hiçbir şey yok. Belki ülkemize gelen iki jeneratör ile bir çözüm yolu bulabilirler. Elektrik olmadığı için evlerimize giremiyoruz. Ülkede hiçbir şey yolunda gitmediği için söyleyecek sözümüz kalmadı. Belirsizlik içerisinde yaşamaya devam ediyoruz. Bir şeylerin değişeceğine inancımız kalmadı. Elektrikler gidince evde hastalarımız var, trafik ışıkları çalışmıyor tüm bunlar bizim için oldukça büyük sorun haline dönüşüyor. Siyasilerin artık elektrik sorunlarına çare üretmeleri gerekir”







Özhan Özdemir:

“Elektrik sıkıntısı feci bir şekilde devam ediyor. Elektrik sorununu çözmek bu kadar zor olmasa gerek. Vatandaşlar olarak tüm bu sorunlara karşı bizler de başımıza geleni çekiyoruz” dedi.





Mehmet Kadir:

“Memlekette her şeyin sonuna geldik. Ülkece iflas ettik ve boşuna nefes tüketmeye gerek yok. Görünen köy kılavuz istemez. Elektrikler gidince solunum cihazına bağlı hastalarımıza bir şey olursa bunun hesabını kim verecek”





Metin Koroğlu:

“Ülkemiz ileriye gideceğine aksine daha geriye doğru gidiyor. Elektriklerin olmaması halkın değil koltuklarda oturanların suçudur. Bizimi bu duruma hükümet edenler getirdi. Koltuk savaşları yüzünden vatandaşları düşünen kimse kalmadı”





Engin Anıl:



“Elektrik krizinin nedeni şu ana kadar gelip geçen hükümetlerdir. Çünkü hiçbir hükümet yetkilileri elektrik konusunda yatırım yapmadı. İlerleyen günlerde daha beter günler bizi bekliyor. Günde 3-4 saatlik elektrik kesintilerine alışmak zorunda kalacağız. Hatta elektrikler 4 saat kesildi diye şükür etmek zorunda kalacağımız günlerimiz de olacak. Halkın tüm yaşananlara karşı tepki göstermesi gerekiyor. Tüm bu yaşanılanlar kader değildir, mücadele etmemiz gerekiyor. Ne muhalefet partileri ne de sendikalar gerekli tüm mücadeleyi yapmıyorlar”





