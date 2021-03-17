Ülke turizmini açmalıyız

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, “Turizm emekçilerine akmasa da damlar bir dokunuş yapmak istiyoruz” dedi” ve ülke turizminin bir an önce açılması gerektiğini belirtti





Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kanal T’de açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, genel seçimlerle ilgili de açıklamalarda bulunarak, ara seçimlerin haziran ayında yapılması halinde, genel seçimlerin normal tarihi olan Ocak 2023 tarihine kadar uzatılabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ile birlikte boşalan milletvekilliği için yapılacak ara seçimlerin haziran ayında yapılmaması durumunda ise, ekimde öngörülen seçim tarihinin, eylül ayına çekilmesinin, hazırlanacak olan bütçenin yeni hükümet tarafından hazırlanması açısından daha sağlıklı olacağını düşündüklerini belirten Ataoğlu, “2022 bütçesini, seçimler sonrasında oluşacak yeni hükümetin yapması için eylül ayında bir erken seçim daha sağlıklı olacaktır” dedi.

Fikri Ataoğlu, turizm emekçilerinin eylemine dikkat çekerek, Bakanlık bütçesinden sayı belirlenerek, bir yardım yapılması yönünde çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Akmasa da damlar bir dokunuş yapmak istiyoruz” dedi.

“Ülke turizmi artık bir şekilde açılması lazım” diyen Ataoğlu, “Turizm emekçilerine yönelik çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Turizm emekçilerini desteklemek amacıyla, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin hazırlamış olduğu 1500 ve 2 bin TL’lerin yanı sıra, Bakanlığın kendi bütçesinden katkı sağlama noktasındayız” dedi.

Ataoğlu, ülke turizminin bir an önce açılması gerektiğine vurgu yaparak, “Göreve geldiğimiz 10 Aralık itibariyle, Başbakan ve Sağlık Bakanı ile turizmin nasıl açılması gerektiği konusunda çalışmalarımıza başladık. Özellikle kapalı gruplara yönelik çalışmalarımız vardı ancak Sağlık Üst Kurulu’nun temkinleri nedeniyle, toplumun sağlığı için daha doğru olacağını düşünerek bu çalışmayı askıya aldık. İkinci dalganın gelmesi ile de zaten bu kararın ne denli doğru olduğunu da hepimiz gördük” dedi.

Ataoğlu, “Turizmin açılması için, karantinasız girişlerin başlaması için, öncelikle ülke nüfusumuzun belli bir oranının aşılanması gerekir” diye konuştu.

Turizm çalışanlarının aşılanması ile ilgili olarak da Sağlık Bakanlığı ile istişareler gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Ataoğlu, “Şu anda 14 bin 500 civarında turizm çalışanımız var ki bu rakam açılma ile birlikte 22 bin 500’e çıkacak. Yani bu da 45 bin aşı ihtiyacını ortaya koymaktadır” dedi.



