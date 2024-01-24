“Ülke siyaseti yenilenmeli”

CMIRS Direktörü Mine Yücel, anket sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“Son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz birçok çalışmada ülkede siyasi güvenin çok düşük olduğu ortadadır.

Geçmiş dönemlerde cumhurbaşkanlığının en çok güven duyulan kurumlar arasında olmasına karşılık kurumdaki görev değişikliği sonrasında bu kuruma duyulan güven de diğer siyasi kurumlar gibi dibe vurmuştur. Bu da aslında uzun zamandır toplum içerisinde yaşanan sorunu çok iyi yansıtmaktadır ki o da bir lider eksikliği sorunudur.

Ülke genelinde ekonomik ve sosyal sorunlar tavan yapmışken, yolsuzluk, rüşvet vs gibi etkenler sayesinde sosyal güven ciddi bir erozyona uğramışken, en çok ihtiyaç duyulan şey toplumun birlik ve beraberliğini sağlayacak, yeniden kendine güvenini yerine getirecek ve ortak bir hedef ve vizyon çerçevesinde toplumu birleştirecek bir liderdir. Bunun gözle görünür bir şekilde eksik olduğu bir ortamda siyasilerin toplumsal sorunlar yerine kendi bireysel çıkarları üzerinden çatışmalara girmesi de ayrıca düşündürücüdür.

Toplumsal özgüvenin yeniden yerine gelmesi için ciddi bir sosyal kontrat yenilemesine ihtiyaç vardır. Toplumla devlet kurumlarının/ülke yönetiminin yeniden birbirine güven duyması için adalet duygusunun yeniden yerleştirilmesine ihtiyaç vardır. Bunun için de ülke siyasetinin yenilenmesine ihtiyaç vardır.

Şu anki siyasi tabloda bunu gerçekleştirebilecek aktörlerin de görünmemesi sanırım tüm siyasi aktörlerin üzerinde ciddiyetle düşünmesi gereken bir konudur.”

