Sokaklar dün tarihinin en sessiz ve sakin gününü yaşadı

Hükümetin bulaş riskini azaltmak amacıyla aldığı tam sokağa çıkma yasağı, dördüncü gününde.Tüm ülkede cuma akşamı başlayan tam sokağa çıkma yasağı 15 Şubat’a kadar devam edecekGeçtiğimiz Cuma akşamı başlayan ve 15 Şubat’a kadar devam edecek tam sokağa çıkma yasağından dolayı elzem faaliyetler dışındaki tüm çalışmalar durduruldu.Ülke genelinde gece tam sokağa çıkma yasağı uygulanmasıyla birlikte ülke sessizliğe büründü. Özellikle dün marketlerin de kapalı olması nedeniyle normal zamanda arabalarla dolu olan yollar, dün bomboştu.Lefkoşa sokakları da tarihinin en sessiz ve sakin gününü yaşadı.