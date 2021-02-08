banner583
banner590
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
495 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
44 0
 
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
24 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
393 0
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
22 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
63 0
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
43 0
banner529
banner570

Ülke sessizliğe büründü

banner476

Sokaklar dün tarihinin en sessiz ve sakin gününü yaşadı

Ülke sessizliğe büründü
banner601

 
Hükümetin bulaş riskini azaltmak amacıyla aldığı tam sokağa çıkma yasağı, dördüncü gününde.  
Tüm ülkede cuma akşamı başlayan tam sokağa çıkma yasağı 15 Şubat’a kadar devam edecek
Geçtiğimiz Cuma akşamı başlayan ve 15 Şubat’a kadar devam edecek tam sokağa çıkma yasağından dolayı elzem faaliyetler dışındaki tüm çalışmalar durduruldu.
Ülke genelinde gece tam sokağa çıkma yasağı uygulanmasıyla birlikte ülke sessizliğe büründü. Özellikle dün marketlerin de kapalı olması nedeniyle normal zamanda arabalarla dolu olan yollar, dün bomboştu.
Lefkoşa sokakları da tarihinin en sessiz ve sakin gününü yaşadı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.