Ülke girişlerde risk kategorileri 1 Aralık'tan itibaren tek kategoride

KKTC’ye girişler ile ilgili daha önce risk kategorilerine göre A,B,C gurubu olarak ayrılan ülkeler 1 Aralık’tan itibaren tek kategori olarak değerlendirilecek.

Buna göre Yurt dışından KKTC’ye giriş yapacak kişiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak 7 gün karantina uygulamasına tabi olacaklar ve karantina bitiminde PCR testleri yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından bazı ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

“KARANTİNA KARARLARI 31 ARALIK’A KADAR UZATILACAK”

Bakanlık açıklamasına göre 30 Kasım 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 31 Aralık 2020 saat: 23:59 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

KKTC’ye 3 gün ve daha kısa süre gelmek isteyen kişiler (Güney Kıbrıs’tan hariç), son üç gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ve dönüş biletlerini ibraz etmeleri halinde ülkeye giriş yapabilecekler.

Bu kişilere girişte 2. PCR testi alınması ve sonucunun negatif çıkması halinde 3 gün süre ile karantinasız olarak ülkede kalabilecekler.

Üç günden fazla kalışlarda 7 günlük merkezi karantina uygulamasına tabi olunacak.

ALINAN KARARLAR

Alınan diğer kararlar şöyle:

“Kuzey’de ikamet edip Güney’de çalışan veya eğitim gören kişilere (ve velilerine) 28 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında rutin PCR taraması yapılacak.

Bu kişilerin 28 Kasım tarihinden itibaren 6 Aralık 2020 tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta çalıştıkları veya eğitim gördükleri kurumdan alacakları belge ile ekteki formu doldurarak Pandemi Hastanesi’ne başvurmaları gerekiyor.

Bahse konu kişiler 28 Kasım tarihinden itibaren 6 Aralık’a kadar (her iki tarih de dahil) hafta sonu da dahil olmak üzere 08:00-20:00 saatleri arasında buraya başvuru yapıp kaydını yaptıracak ve PCR verebilecek.

Kuzeyde ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan ve eğitim gören kişiler 7 Aralık’tan itibaren son on gün içinde yapılmış negatif PCR sonuçlarını göstermek sureti ile günübirlik Güney Kıbrıs’a geçebilecek.

Güney Kıbrıs’ta ikamet edip ülkemizde çalışan kişilerin çalıştıkları kurumdan alacakları belgeyi sınır kapılarında görevli personele ibraz etmeleri koşulu ile 7 Aralık’tan itibaren son on gün içinde yapılmış negatif PCR sonuçlarını göstermek sureti ile günübirlik KKTC’ye karantinasız giriş yapabilecek.

Güney Kıbrıs’a sağlık, eğitim ve çalışma amacı ile günübirlik geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında görevli personele belgelemeleri halinde karantinasız geçiş yapabilecekler. Bu kapsam dışında Güney Kıbrıs’a geçecek kişiler dönüşte 7 gün süre ile karantina uygulamasına tabi olacaklar.

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye günübirlik geçiş yapacak kişiler son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını sınır kapılarında görevli personele ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulamasından muaf tutulacaklar. Bir günden fazla KKTC’de kalmayı talep etmeleri halinde 7 gün süre ile karantina uygulamasına tabi olacaklar.

Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan ve Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak taksiciler yolcu taşıma dışında başka bir amaç ile geçmeleri halinde dönüşte 7 gün süre ile karantina uygulamasına tabi olacaklardır.

Güney Kıbrıs’ta düzenli ticaret ve/veya iş ilişkisi içinde olup Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaret yapan kişilerin ticaret yapacaklarını sınır kapılarında görevli personele belgelemeleri halinde günübirlik karantinasız giriş çıkış yapabileceklerdir. Belirtilen kapsamda ticaret yapacak kişiler yalnızca yaptıkları işin mesai saatleri içinde geçiş yapmaları halinde karantina uygulamalarından muaf tutulacaklar.

Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan geçecek olan çalışanların son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri kaydı ile geçiş yapabilecekler. Ayrıca Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan geçecek olan ambulansta görevli personelden PCR test sonucu aranmayacak”.