Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi yapılmaya başlandı

Ülkemizde son günlerin en büyük sorunu olan elektrik kesintileri devam ediyor.
Elektrik Kurumu'ndan az önce yapılan duyuruda üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 2'şer saatlik dönüşümlü elektrik kesintileri yapılacağı duyuruldu.
Kıb-Tek'ten yapılan duyuru şöyle:
**GENEL KESİNTİ UYARISI**
Değerli Tüketicilerimiz,
12.07.2022 tarihinde, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 2'şer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.