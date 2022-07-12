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Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi yapılmaya başlandı

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Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi yapılmaya başlandı
Ülkemizde son günlerin en büyük sorunu olan elektrik kesintileri devam ediyor.
Elektrik Kurumu'ndan az önce yapılan duyuruda üretim yetersizliği nedeniyle ülke genelinde 2'şer saatlik dönüşümlü elektrik kesintileri yapılacağı duyuruldu.
Kıb-Tek'ten yapılan duyuru şöyle:
**GENEL KESİNTİ UYARISI**
Değerli Tüketicilerimiz,
12.07.2022 tarihinde, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı olarak 2'şer saatlik dönüşümlü kesintiler yapılmaya başlanmıştır.
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