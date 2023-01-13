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Ülke genelinde bugün de birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

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Ülke genelinde bugün 16.00-22.00 saatleri arasında birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.

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Ülke genelinde bugün de birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
Ülke genelinde bugün 16.00-22.00 saatleri arasında birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen jeneratör arızası nedeniyle 16.00-22.00 saatleri arasında ülke genelinde birer saatlik dönüşümlü kesintiye gidilecek.


Aynı gerekçeyle dün de 18.00-22.00 saatleri arasında kesinti yapılmıştı. 
 
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