Ülke genelinde bugün de birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

Ülke genelinde bugün 16.00-22.00 saatleri arasında birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen jeneratör arızası nedeniyle 16.00-22.00 saatleri arasında ülke genelinde birer saatlik dönüşümlü kesintiye gidilecek.
Aynı gerekçeyle dün de 18.00-22.00 saatleri arasında kesinti yapılmıştı.
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