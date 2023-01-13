Ülke genelinde bugün de birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak

Ülke genelinde bugün 16.00-22.00 saatleri arasında birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.

Ülke genelinde bugün 16.00-22.00 saatleri arasında birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak.



Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen jeneratör arızası nedeniyle 16.00-22.00 saatleri arasında ülke genelinde birer saatlik dönüşümlü kesintiye gidilecek.





Aynı gerekçeyle dün de 18.00-22.00 saatleri arasında kesinti yapılmıştı.

