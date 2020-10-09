Tatar, erken seçimin cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra olabileceğini ifade etti ve “Bu saatten sonra ülke erken seçime gidiyor” dedi





Başbakan Ersin Tatar, Maraş’ın bir bölümünün açılmasının ardından bölgede incelemelerde bulundu. Tatar devlet ve hükümet yetkilileriyle yaptığı incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

Öte yandan Başbakan ve UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Hüseyin Ekmekçi ve Mete Tümerkan’ın sorularını yanıtladı.

Halkın Partisi’nin koalisyondan çekilmesini değerlendiren Tatar, Halkın Partisi bakanlarının önce istifalarını sunmaları gerektiğini söyledi.

Başbakan HP bakanlarının yerine vekaleten bakan atayabileceğini ve bu süreci sonuna kadar sürdürebileceğini belirtti.

“Bu saatten sonra ülke erken seçime gidiyor” diyen Başbakan Tatar, UBP’nin seçime en hazır parti olduğunu söyledi. Tatar, erken seçimin cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra olabileceğini ifade etti.

Maraş konusuna değinen Tatar, Kudret Özersay’ın 4lü koalisyon döneminde Maraş konusunu gündeme bile getirmediğini şimdiki hükümetin Maraş’ı açtığını kaydetti.

“Benim başbakanlığım döneminde Maraş’ı açtık” diyen Tatar, Türkiye’nin desteği olmadan bunu yapmak mümkün değildi diye ekledi.

“Maraş’ın açılmasına kimse karşı gelemez” diyen Ersin Tatar, Rumların mallarının günü geldiğinde iade edileceğini ancak bunun KKTC yönetiminde olacağını söyledi.

Tatar, Bugüne kadar Türkiye’den destek bekledim. Bu aşamada destek geldi ve bu tarihi fırsatı halkım adına Başbakan olarak değerlendirdim. Bu benden oy da götürebilir hiç önemli değil. Hükümet tektir ve bu çocuk oyuncağı değil. Bunun bedeli neyse ödemeye hazırım. Oyda getirebilir, oyda götürebilir”

