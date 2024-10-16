“Ülke ekonomisi çok kötü yönetiliyor”

Ekonomist ve akademisyen Yrd. Doç. Dr Ahmet M. Karavelioğlu yaptığı açıklamada, ülkemiz ekonomisinin kötü yönetildiğini vurgulayarak, bunun en somut kanıtının Türkiye ve KKTC arasındaki enflasyon oranlarındaki fark olduğunu belirtti.

Karavelioğlu, ülke ekonomisinde çok yüksek oranda kayıt dışılığın olduğunu belirterek, vergi verenlerin ise aldıkları hizmetlerden memnun olmadığını da vurguladı.

Karavelioğlu’nun açıklaması şöyle;

‘Ülkemiz ekonomisi kötü yönetiliyor. Bunun en somut kanıtı Türkiye ile aramızda olan enflasyon farkı. Ülkemizde enflasyon Eylül sonu itibarı ile %64 iken, Türkiye’de ise %52. Türkiye ile KKTC enflasyonları yıllardır paralellik arz ederken şimdi arada 12 puan fark var. Bu 12 puanlık fark hükümetimizin aldığı kararlardan kaynaklanıyor.

KAYIT DIŞI ÇOK YÜKSEK

Ülkemiz ekonomisinde çok yüksek oranlı bir kayıt dışılık var. Bu kayıt dışılığın en önemli nedeni olarak devletten alınan hizmetin kalitesinde yaşanan sıkıntıları görüyorum. Vergi verenler aldıkları hizmetten memnun değil ve vergiden kaçınmaya çalışıyorlar. Fakat bir şekilde harcama kanalı ile bu kazanç sisteme giriyor. KKTC, bunları vergilendiremiyor (ya da vergilendirmiyor.) Bunları arayıp, bulup, ortaya çıkarıp vergilendirmek yerine mevcut vergi mükelleflerinden biraz daha fazla vergi alarak şeffaflıktan, denetimden uzak maaş ödemelerini karşılamaya çabalıyor. Bu tür yaklaşımlar da enflasyonu besliyor. Bütün bunlar toplumda, geleceğe ilişkin kötümser beklentiler yaratıyor.’