“Ülke ‘derin güçler’in rahatça suç işleyebileceği bir yer haline getirildi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, ülkenin organize suç örgütlerinin arka bahçesi olmaktan çıkarması isteniyorsa, sivilleşme ve muhaceret başta olmak üzere, birçok konuda kafayı kuma gömmeden inisiyatif alınmasının şart olduğunu belirtti.



Doğuş Derya’nın açıklaması şöyle:

“Halil Falyalı'nın ölümü ile sonuçlanan suikast, kökleri 1990'lı yıllarda yaşanan bombalamaları ve Kutlu Adalı cinayetini de içine alan ilişkilerle ve o dönemden beridir adanın kuzeyinin mafyokrasi, kara para ve benzeri suçlarla anılan bir yer haline getirilmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Kıbrıs'ın kuzeyinin uluslararası denetim mekanizmalarının dışında kalması ülkeyi "derin güçler"in rahatça suç işleyebileceği bir yer haline getirmiştir. Tüm toplumu tedirgin eden bu karanlık ve organize olduğu çok belli olan ilişkilerin ortaya çıkması için güvenlik güçleri başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı'na, Yasama, Yürütme ve Yargıya, kısacası hepimize, çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Ülkeyi organize suç örgütlerinin arka bahçesi olmaktan çıkarmak istiyorsak, sivilleşme ve muhaceret başta olmak üzere, birçok konuda kafayı kuma gömmeden inisiyatif alınması şarttır. Her gün yaşamak zorunda bırakıldığımız bu hukuk dışı düzenin son bulması için adadaki bölünmüşlüğe bir an önce son vermenin ve federal bir çözümle adayı bir bütün olarak uluslararası hukukun içine dahil etmenin gerekliliğini bir kez daha fark etmeliyiz.”

