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Ülke çirkef yapıdan kurtarılmalı

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Çakıcı, sanal bet, uyuşturucu, kara para aklama olaylarında siyasetçi parmağı olduğunu belirtti ve bu rantın kontrol altına alınarak, ülkenin çirkef yapıdan kurtarılması gerektiğini söyledi

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Ülke çirkef yapıdan kurtarılmalı
 
 
Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede “sanal bet, uyuşturucu, kara para aklama” olayları yaşandığını, tüm bunların kontrol altına alınarak, ülkenin “çirkef” olarak nitelediği bu yapıdan kurtarılması gerektiğini kaydetti.
TV 2020’de katıldığı programda konuşan Çakıcı, son günlerde ülkede artış gösteren koronavirüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kritersiz kapanmanın tedbir olarak görülmesinin sonucunun ekonomik çöküntü olduğunu kaydeden Çakıcı, dövizin de TL karşısında yükselişi sonrasında çift taraflı bir ekonomik çöküntüyle karşı karşıya olunduğuna işaret etti.
Çakıcı, yapılması gerekenin dünyada olduğu gibi bilimsel programlar olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin uygulamaya koyduğu ISO Covid-19 belgesi programını anlattı. Bugün Türkiye'de yapılmaya çalışılanın iş yerlerinin belgelenerek, açılma konusunun, ülkede de uygulanması gerektiğini vurgulayan Çakıcı, belgelenme dışında eğitim, sertifika ve özellikle denetleme konusunun çok önemli olduğunu kaydetti.
Mehmet Çakıcı, ülkede proje üretmek, eğitim ve bilimle mücadele etmekle ilgili sıkıntılar olduğunu belirterek, şu andaki siyasilerin bilim insanlarıyla, üniversitelerde çok çalıştığını düşünmediğini söyledi.
Çakıcı, Başbakan Ersan Saner'i ekonomik konularda eleştirerek, pandemi döneminin beceriksiz bir şekilde yönetildiğini savundu.
TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASK) tarafından hazırlanan rapora dayanarak, KKTC'de kara para ve sanal bet üzerinden yılda 2 milyar dolar döndüğüne ilişkin haber üzerine de açıklamalar yaptı.
Çakıcı, sanal bet olayında yıllardır 2-3 ailenin yer aldığının bilindiğini, Meclis'te kimlerin engel olduğunun da bilindiğini kaydetti.
Mehmet Çakıcı, sanal bet, uyuşturucu, kara para aklama olaylarında siyasetçi parmağı olduğunu da iddia ederek, bu rantın kontrol altına alınarak, ülkenin çirkef yapıdan kurtarılması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin sanal betlerle ilgili değişikliği talep ettiğini de belirten Çakıcı, Meclis'te kılıf altında hayat pahalılığı ödeneğinin de aynı pakette yer aldığını, bu nedenle hükümetin de sallandığını savundu.
 
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