Ulaştırma Bakanlığı’na siyah çelenk

Üç sendika, Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliğinin giderilmediği gerekçesiyle Ulaştırma Bakanlığı kapısına siyah çelenk bıraktı





Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu Görevlileri Sendikası (KamuSen) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Trafik Dairesi Ehliyetler Birimi’ndeki personel eksikliği giderilmediği gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı kapısına siyah çelenk bıraktı.

Sendika yetkilileri, 11 Ağustos’tan bu yana birimde grev uygulandığını belirterek, personel ihtiyacının karşılanması için adım atılmamasına tepki gösterdi.

KamuSen Başkanı Metin Atan yaptığı konuşmada, yaklaşık 1 aydır Ehliyetler Birimi’ndeki grevin sürdüğünü belirterek, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’yı “duyarsızlıkla” suçladı.

Sıkıntıların katbekat arttığının farkında olunmadığını savunan Atan, Bakan Arıklı’ya eleştirilerde bulundu. 3 sendika olarak kararlı olduklarını ifade eden Metin Atan, birime iki personel bile alınmadığını belirterek buna tepki gösterdi.

Maliyenin kasasına birim aracılığıyla ayda 5-8 Milyon para girdiğini dile getiren Atan, Bakan Arıklı’nın duyarlılığını ortaya koymasını, çalışanların ne kadar zor durumda olduğunu anlamasını ve gerekli adımları atmasını beklediklerini söyledi. Atan, “Bu süreç devam ettiği sürece kendileri ve bu ülke zarar görecek” dedi.

SERDAROĞLU

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Bakan Arıklı’nın katıldığı bir programda, “devletin battığını söylediğini” belirterek, “Devletler asla batmaz, devletler sadece kötü yönetilir şu anda olduğu gibi…” dedi.

Devletin bu şekilde yönetilmeye devam edilmesi halinde buna çanak tutulduğunu dile getiren Serdaroğlu, “Devlet batarsa sizlerin yüzünden batar” iddiasında bulundu.

Pandeminin bittiğini ifade eden Serdaroğlu, “Şu anda Covid-21 veya Covid-20 ile karşı karşıyayız” diyerek, vurdumduymaz şekilde memleketin yönetildiğini ileri sürdü.

Dünya ülkelerinde olduğu gibi ehliyetleri 2-3 yılda bir yenileme yerine ehliyet alınmasının ardından belli bir yaşa gelindikten sonra ehliyetlerin yenilenmesi önerisinde de bulunan Serdaroğlu, iş yükünü hafifletmenin tek yolunun bu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından “Duyarsız Bakan” yazılı siyah çelenk, bakanlık kapısına asıldı ve eylem sona erdi.



