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Ulaşım Rahatlaycak

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Başbakan Üstel, hükümetin göreve geldiği günden itibaren yarım kalan projeleri tamamlamaya öncelik verdiğini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde istişare ederek bu doğrultuda verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirtti

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Ulaşım Rahatlaycak
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Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’ndaki yonca kavşağı temel atma törenine katıldı.

Üstel, törende yaptığı konuşmada, yonca kavşağının hayata geçmesiyle ana arterlerde sıkışan trafiğin rahatlayacağını dile getirerek, transit yolcuların Lefkoşa trafiğine girmeden yollarına devam edebileceklerini söyledi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Lefkoşa Girne Anayolunun kesiştiği noktada inşa edilecek olan yonca kavşağı temel atma töreni bugün yapıldı.

Başbakan Üstel, hükümetin göreve geldiği günden itibaren yarım kalan projeleri tamamlamaya öncelik verdiğini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde istişare ederek bu doğrultuda verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirtti. Üstel, “halkımıza ne söz verdiysek yerine getirdik” dedi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için 2012 yılında ihaleye çıkıldığını ancak istikrarsız hükümetler nedeniyle yolun tamamlanamadığını söyleyen Üstel, “Biz ‘yarım kalan projeleri tamamlayacağız’ dedik ve sözümüzü tuttuk, yolu tamamladık ve hayata geçirdik” diye konuştu.

Yonca Kavşağı’nın hayata geçmesiyle ana arterlerde sıkışan trafiğin rahatlayacağını dile getiren Üstel, transit yolcuların Lefkoşa trafiğine girmeden yollarına devam edebileceklerini söyledi.

Başbakan Üstel, yarım kalan diğer birçok projenin de tamamlandığını söyleyerek, Güzelyurt Lefke Yolu, Girne doğu bölgesindeki yollar, İskele Karpaz yollarını ele aldıklarını, sözlerini bir bir yerine getirdiklerini belirtti.

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