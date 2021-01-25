UKÜ’de “Mühendislikte Yapay Zekâ Uygulamaları” ele alındı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından günümüzde hızla büyüyen alanlardan “Mühendislikte Yapay Zekâ Uygulamaları” hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle çevirim içi olarak düzenlenen seminerin moderatörlüğünü Ezgi Meşeli üstlenirken, Mühendislikte Yapay Zekâ Uygulamaları konusunda UKÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kamil Yurtkan bilgi verdi.



Yrd. Doç. Dr. Kamil Yurtkan yapay zekâ konusunun 1940’larda Alan Turing’in ortaya attığı “Makineler düşünebilir mi?” sorusu ile başladığını anımsatarak, yapay zekânın günümüzde yapay sinir ağları gibi ileri seviye yöntemlere kadar evrildiğini kaydetti.

Seminerde özellikle günümüzde yapay zekâ ve alt sahalarında kullanılan kavramlardan olan makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme, örüntü tanıma, bilgisayarla görü gibi konular hakkında bilgi veren Yurtkan, günümüzdeki yapay zekâ uygulamalarından örnekler vererek açıklamada bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Yurtkan, yapay zekânın mühendisliğin her alanından uygulandığına dikkat çekerek, “Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyomühendislik gibi farklı mühendislik alanlarındaki Bina Modellemesi, Yüz Tanıma, Otonom sürüş gibi seçilmiş uygulamalar bu alandaki örneklerden bazılarıdır” dedi.

UKÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARINDA BULUNUYOR

UKÜ Mühendislik Fakültesi’nde de çalışmalarda bulunduklarını aktaran Yurtkan, “Derin Öğrenme Metotları Kullanarak Beyin Kanaması Teşhisi” ile “Lefkoşa Bölgesindeki Hava Kirliliğini Yapay Sinir Ağları İle Tahmini” uygulamalarının birer örnek olduğunu kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Yurtkan, yapay zekânın günümüzde otonom sürüş, yapı modellemesi, ev işlerinde görevli robotlar gibi mevcut uygulamaları bulunduğunu aktararak, yakın gelecekte hayatımıza girmesi beklenen yapay zekâ uygulamaları hakkında da paylaşımlar yaparak mühendislik alanında yükseköğrenim görmeyi planlayan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

