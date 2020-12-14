UKÜ’de “Covid-19 Dönemi Sonrası Teknoloji Kullanımı” irdelendi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu tarafından “Covid-19 Dönemi Sonrası Teknoloji Kullanımı” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

South Florida Üniversitesi Sarasota-Manatee kampüsünde, Otelcilik ve Turizm Yönetimi Okulu, McKibbon Vakıf Kürsüsü Profesörü Cihan Çobanoğlu tarafından gerçekleştirilen konuşmada, Mart 2020'den bu yana tüm Dünyada yaşanan Covid-19'un farklı endüstriler ve özellikle turizm ve otelcilik sektörleri üzerindeki etkisinden bahsetti.

Salgın sonucu sayısız otel rezervasyonu, tema parkı gezisi ve spa deneyiminin iptal edildiğine dikkat çeken Çobanoğlu, “Örneğin, birçok havayolu şirketi dokunmadan self servis, kendi kendine biniş ve kendi kendine bagaj gibi hizmetler sunmaya başladı” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Çobanoğlu, bu türdeki uygulamalar ile havayolu şirketlerinin insanlara güven hissini yaşattığını aktararak, “Ancak değişiklikler sadece havayolu şirketleriyle sınırlı değil. Diğer şirketlerde de bu yönde uygulamalar başlatıldı” dedi.



“TEMASSIZ TEKNOLOJİ ÇOK KOLAY”

Uygulanan temassız teknolojinin çok basit ve pahalı olmadığını belirten Çobanoğlu, tüm hizmet veren şirketlerin yeni teknolojileri kullanmasıyla hizmet kalitelerini yükselttiklerini aktardı. Çobanoğlu, birçok otel, restoran ve turizm şirketlerinin artık termal ısı kontrolü yaptığını, ayrıca otellerin konukları için alternatif seçenekler sağladığını söyledi.

Kullanılan yeni temassız teknoloji ile amacın insan dokunuşunu dolayısı ile bulaşı azaltmaya yönelik olduğunu hatırlatan Çobanoğlu, “Bu sayede müşteriye çevrimiçi kontrol sunmayı amaçlar. Ancak asıl nokta, insanların her zaman seçeneğe ihtiyaç duymasıdır” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Çobanoğlu, salgın sonrasında birçoğumuzun sosyalleşmeye ihtiyacından dolayı salgın öncesi gibi hareket edeceğine dikkat çekerek, “Bu davranışa cevap olarak turizm endüstrisi kendi içinde birçok şey değişebilir ve değişecektir. Sonuç olarak, turizm endüstrisi Covid-19 öncesi döneme geri dönemez” dedi.

