Uğur Aydın yaşam savaşı veriyor

Girne’de motosikletiyle seyreden 32 yaşındaki bir çocuk babası Uğur Aydın, yol içinde U dönüşü yapan araçla çarpışarak ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren Uğur Aydın yaşam savaşı verirken kazadan sonra olay yerinden kaçan araç sürücüsü 26 yaşındaki İbrahim Bıçakçı tutuklandı

Girne’de önceki akşam meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 32 yaşındaki bir çocuk babası Uğur Aydın ağır yaralandı.

Kaza önceki akşam 22.00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kimliği meçhul sürücü yönetimindeki UY 021 plakalı salon aracın dikkatsizce sağ şeride geçerek U dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen 32 yaşındaki Uğur Aydın yönetimindeki HT 923 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Uğur Aydın ağır yaralandı.

Kaza sonucu yaralanan Aydın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Dr. Suat Günsel Üniversite Hastanesi’ne sevk edilerek beyin kanaması teşhisi nedeniyle yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, UY 021 plakalı araç sürücüsünün 26 yaşındaki İbrahim Bıçakçı olduğu tespit edilerek, tutuklandı.

