Ucuz atlatıldı

Girne- Değirmenlik ana yolunun 2-3’üncü kilometreleri arasında, dün beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı.
Kaza saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
26 yaşındaki Ali Raza, yönetimindeki JA 060 plakalı beton mikseri ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol içerisinde sol yan tarafı üzerine devrildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü Raza kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisinin halen sürdüğü bildirildi.
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