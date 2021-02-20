Ucuz atlatıldı

81 yaşındaki sürücü, marketin park yerinden Girne Çatalköy anayoluna dikkatsizce çıkış yaptı, ona çarpmak istemeyen sürücü, yoldan çıkıp ağaca vurdu, savrulup karşıdan gelen başka bir araçla çarpıştı

Murat ASLAN

Girne’de dün sabah saatlerinde Erdener Süpermarket’in park yerinden ana yola dikkatsizce çıkan sürücü, kazaya neden oldu, iki kişi yaralandı.

Kaza saat 11:20 raddelerinde meydana geldi.

Girne'de Erdener Süpermarket'in park alanı içerisinde Güney istikametine doğru seyreden Girne'de sakin 81 yaşındaki Menem Adadağ yönetimindeki KH 034 plakalı araç sürücüsü, dikkatsizce anayol olan Uğur Mumcu Bulvarına giriş yaptı.

Adadağ’ın dikkatsizce anayola çıktığı esnada cadde üzerinde aşırı süratli ve dikkatsizce doğu istikametine doğru seyreden 27 yaşındaki Tolunay Açıl yönetimindeki NF 796 plakalı araç, Adadağ’a çarpmamak için yoldan çıktı ve selvi ağacına çarptı. Çarpmadan sonra savrulan NF 796 plakalı araç, kendi ekseni etrafında dönerek yola girdi ve karşı istikametten gelen 27 yaşındaki kadın Lala Saylıyeva yönetimindeki KG 356 plakalı salon araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Tolunay Açıl ve Lala Saylıyeva kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek Hastanesi Acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındı.

