Uçuşlar durduruldu

Karantina merkezleri doldu taştı, hükümet Ercan'ı ve limanları kapattı. Dün gece yarısından geçerli olmak üzere Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşlar 13 Eylül’e kadar durduruldu

Askeri, ambulans ve acil uçuşlar dışında Ercan Havalimanı’na yapılacak tüm uçuşlar dün gece yarısından geçerli olmak üzere 13 Eylül’e kadar durduruldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptığı paylaşımla “Askeri, ambulans ve acil uçuşlar dışında Ercan Havalimanına yapılacak tüm uçuşlar, bu gece (dün gece) yarısından geçerli olmak üzere 13 Eylül 2020 tarihine kadar durdurulmuştur” ifadesine yer verdi.

Bu arada Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi gidişler konusunda ise herhangi bir notam yayımlamadıklarını bildirdi. Sofi, uçakların boş gelmesi halinde gidiş uçuşlarının yapılabileceğini söyledi. Sofi, acil uçuşlar, askeri ve ambulans uçakların ise bu karardan muaf tutulduğunu belirtti.

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, şu anda karantina merkezlerinde 400-450 civarında kişi olduğunu ifade etti ve tespit edilen her vakanın 10-15 temaslısının toplanarak otellere götürüldüğünü söyledi. Özersay "İçe eğilmemiz gerekiyor. Alınacak ilave tedbirlerle yerel bulaşın önüne geçilecek. Bu nedenle bir süre uçuşları durduruyoruz" dedi.



