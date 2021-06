Üçüncü Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli atıldı

Yakın Doğu’nun Eğitim Bakanlığı’na teslim edeceği 6 okuldan üçüncüsü olan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli, Mağusa’da atıldı. Yakın Doğu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Günsel, ülke halkı için üretmeye, yatırım yapmaya ve kökler salmaya devam edeceklerini vurguladı

Yakın Doğu Oluşumu’nun ülke çocuklarına kazandıracağı 6 devlet ilkokulunun üçüncüsü olan 500 öğrenci kapasiteli, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temeli, Başbakan Ersan Saner’in katılımı ile Gazimağusa’da gerçekleşen görkemli bir törenle atıldı.18 dönüm arazi üzerine yapılacak Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa, 500 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Bütün yatırımı Yakın Doğu Oluşumu tarafından yapılacak tam donanımlı okul, tamamlanmasının ardından, eğitime hazır bir şekilde KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim edilecek.Yakın Doğu Oluşumunun inşa ettiği ilk devlet ilkokulunun temeli 19 Mart’ta Gönyeli Yenikent’te atılmıştı. Gönyeli’deki Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu, Eylül 2021’de eğitime başlamak üzere Ağustos ayı ortasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek. 23 Nisan’da İskele’de temeli atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun yapımı da bütün hızıyla sürüyor. Gazimağusa’da temeli atılan devlet ilkokulunun da kısa sürede tamamlanarak eğitime hazır hale getirilmesi planlanıyor. Lefkoşa, İskele ve Gazimağusa’nın ardından Girne, Güzelyurt ve Lefke’de inşa edilecek 500 öğrenci kapasiteli diğer devlet ilkokullarının yatırımlarına da arazilerinin yerlerinin belirlenmesi ile birlikte başlanacak.Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Gazimağusa’daki temel atma töreninde konuşan ve Günsel Aile Kurulu’nda 6 ay gibi kısa bir süre önce KKTC'nin 6 ilçesine 6 devlet ilkokulu inşa ederek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğüne teslim etme kararı aldıklarını hatırlatan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bu sürede Lefkoşa ve İskele’nin ardından Gazimağusa'da üçüncü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temelini atıyor olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Günsel, temeli 19 Mart’ta Lefkoşa Gönyeli’de atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Ağustos ayı ortasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na tam donanımlı olarak teslim edileceğini de açıkladı. Prof. Dr. Günsel, “Oluşumumuzun Girne, Güzelyurt ve Lefke’de inşa ederek yine Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımıza teslim edeceği okulların yerlerinin de önümüzdeki günlerde netleşmesi ile kalan üç devlet ilkokulunun temelini atmak için yine bir araya geleceğiz” ifadesini kullandı.“Bu dönemde bir yandan Yakın Doğu Oluşumu bünyesindeki okullarımızı da ülke sathına yaymaya devam ettik” diyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Geçtiğimiz Eylül ayında eğitime başlayan Yeniboğaziçi Kampüsümüz, Gazimağusamızın yanı başında bölge çocuklarının hizmetine girdi. 1 ay önce açılışını yaptığımız dünyanın en donanımlı ve en modern kampüslerinden Dr. Suat Günsel Girne Kolejimiz ise Eylül ayında eğitime başlıyor” ifadesini kullandı.“Bir yandan çocuklarımızı dünya ile yarışacak donanımlı bireyler olarak yetiştirirken diğer yandan; temellerini attığımız, açılışlarını yaptığımız eğitim kurumlarımızda yetişen çocuklarımızın kendi ülkelerinde, kendi topraklarında kendi köklerinden kopmadan var olmalarını, gelecek kurmalarını ve ülkemizi daha da ileriye taşımalarını sağlayacak yeni alanlar açmaya devam ediyoruz” diyen Prof. Dr. Günsel, Yakın Doğu Olulşumu’nun devam eden yatırımları ile ilgili de bilgi verdi.“AR-GE’yi, inovasyonu ve yenileşmeyi gelecek stratejimizin merkezine koyuyoruz” ifadesini kullanan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Robot ve bilişim teknolojileri ile yapay zeka alanlarında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Çünkü bu alanlar gittikçe artan bir ivme ile otomotivden, sağlığa, sanayiden bilişime kadar birçok sektörde başarının ve geleceğin anahtarı haline gelmeye devam ediyor. Bu teknolojilere yatırım yapmayan, çocuklarını ve gençlerini bu donanımla yetiştirmeyen ülkelerin; dünyada ekonomik, kültürel ve dolayısıyla siyasal olarak kendilerine yer bulmaları gittikçe zorlaşıyor ve zorlaşmaya devam edecek. Dolayısıyla bu alanlarda var olmanın, yatırım yapmanın ve büyümenin ülkemizi sadece ekonomik anlamda değil siyaseten de güçlendireceğine inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, üretim tesislerinin ikinci faz yatırımı devam eden KKTC'nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in yatırım süreci ile ilgili de “GÜNSEL’imiz ve etrafında oluşturduğu ekosistem, ülkemizin teknoloji ağırlıklı, yüksek katma değerleri yeni alanlarda büyümesine öncülük edecek. GÜNSELimiz, ülkemizi kendi otomobilini üreten sayılı ülkelerden biri haline getirirken diğer yandan yeni otomotiv teknolojilerinden, enerjiye; fiber kompozit üretiminden, yazılıma kadar birçok alanda tetikleyeceği girişimlerle Oluşumuzun, ülkemizin ve insanımızın geleceğine yön verecek. GÜNSEL Üretim Tesisimizin ikinci faz yatırımını gelecek ay tamamlayacağız. Ülkemizde bir ilk olacak Plastik enjeksiyon fabrikamız da Günsel üretim tesislerinin 2. faz inşasının tamamlanması ve kurulumu bekleyen makine parkurumuzun yerleştirilmesiyle faaliyete geçecek” açıklamasını yaptı.Eğitimden kültür ve sanata, otomotivden teknoloji ve bilişime; sağlıktan turizme ve sanayiye kadar pek çok alanda hayata geçirdikleri projelerle ülke halkı için üretmeye, yatırım yapmaya ve hiçbir fırtınanın sarsmaya gücü yetmeyecek kökler salmaya devam edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Temelini attığımız, açılışını yaptığımız, planladığımız her bir projeyi köklerimize can suyu taşıyan birer damar olarak görüyoruz. Ülkemizin bilimini, eğitimini, sanatını, teknolojisini güçlendirmek; bölgesinde ve dünyada söz sahibi ve saygı duyulan bir ülke haline gelmesi için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz” dedi.Konuşmasını, “Bütün olmak, bütün kalmak, geleceğe birlikte yürümek ve bu sayede güçlü durmak, Yakın Doğu Oluşumunun varoluş felsefesinin üzerinde yükseldiği temeldir. Bizler aile bütünlüğünü, ülke bütünlüğünü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Bütünlüğünü, her zaman en üstte tuttuk, vazgeçilmez bildik. Bu ilke ışığında bu topraklarda bir bütün olarak “biz” olmak için çalıştık, çalışmaya devam etmekten de asla yorulmayacağız” sözleriyle bitiren Prof. Dr. Günsel, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun Gazimağusa’ya, bölge halkına ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın temel atma töreninde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu “Eğitimdeki niteliğin yanında niceliği, yani okul sayısının da arttırılması için önemli adımlar atmak için birçok karar aldık. Bu kararları verirken Yakın Doğu Oluşumu ve Günsel Ailesi’nin aldığı 6 ilçeye 6 devlet ilkokulu yapma kararı bize ışık tuttu” ifadesini kullandı.Son 10 yılda ülkede sadece 1 devlet okulunun yapıldığını açıklayan Bakan Amcaoğlu, “Buna karşın sadece 6 ayda temeli atılan ya da anlaşması yapılan devlet okulu sayısı 15'e ulaştı. Bu okullardan 6’sını Günsel Ailesi yapıyor” dedi. Girne’de inşa edilecek Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun inşa edileceği 10 dönümlük arazinin de hazır olduğunu söyleyen Olgun Amcaoğlu, yakın zamanda yapılacak arazi teslimi ile birlikte Girne’nin de Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’na kavuşacağını ifade etti.Günsel Ailesi’ne ülke eğitimine katkıları için teşekkür eden Amcaoğlu, “Atılan temelin Gazimağusa çocuklarına, ailelerine, eğitimcilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın temel atma töreninde konuşan Başbakan Ersan Saner “Bu temeli atarken bir Gazimağusalı olarak büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum” ifadesiyle başladığı konuşmasına 1974’te bu bölgede büyük çarpışmaların yaşandığını hatırlattı. “1974 Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinin simgesi haline gelmiş Sakarya İlkokulu yerle bir edilmiş ve bu bölgede hiç bir okul kalmamıştı. Bugün (dün) atılan temelin ayrı bir anlamı olacak çünkü, orada yanan meşaleler ile yetişen çocuklar bugün burada sizin yakacağınız meşalelerle yetişmeye devam edecekler” ifadesini kullandı.Lefkoşa ve İskele’nin ardından üçüncü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun temelini attıklarını hatırlatan Başbakan Saner, yakın zamanda dördüncü okulun temelinin Girne’de atılacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Başbakan Saner, “Yakın Doğu Oluşumu’nun ülkemizin her ilçesinde inşa ettiği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları toplamda 3 bin öğrencimize, imkanları ve donanımlarıyla modern bir eğitim yuvası kazandırmış olacak” ifadesini kullandı.Başbakan Ersan Saner, “Eğitimden sağlığa, otomotivden inovasyona ve sanattan maneviyata kadar birçok alanda KKTC’ye değer katan Günsel Ailesi her zaman ayrı bir teşekkürü hak ediyor. Günsel Ailesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.