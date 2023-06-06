“Üçüncü çeyrekte enflasyon düşmeye başlayacak”

Mecliste konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, üçüncü çeyrekte enflasyonun düşmeye başlayacağı, ikinci çeyrekte de bunun reele doğru gideceğini; 2024’te gerçekçi para politikalarıyla hem burada hem de Türkiye’de işlerin hallolabileceğini gözlemlediklerini söyledi.

Hayat pahalılığı konusunda da konuşan Taçoy, “Reel neyse onu uygulamamız gerek ki ödemeler dengesi bozulmasın…..6’ncı ayın sonunda gerçekleşecek hayat pahalılığının bileşik olarak hesaplanması değil bundan sonra bizim tartışmamız gereken aylık hayat pahalılığını toplama olabilir. Sayın Şimşek’in alacağı kararlara gerektiğinde paralel kararlar alınmazsa zora da düşebiliriz” dedi.

