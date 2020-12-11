Üçü yerel 7 pozitif vaka daha

KKTC’de son 24 saatte yapılan 1386 PCR testi sonucunda 7 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Pozitif vakalardan 2’sinin hava yolu, 2’sinin deniz yolu ile ülkeye geldiği, 3’ünün ise yerel olduğu duyuruldu.
Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı açıklamada, 13 Kovid-19 hastasının ise iyileşerek taburcu edildiğini kaydetti.
Kuzey Kıbrıs’ta toplam test sayısı 282 bin 677 olarak açıklanırken, toplam vaka sayısı 1242’ye, iyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı ise 1108’e yükseldi.
KKTC’de halen 101’i pandemi otellerinde, 26’sı pandemi merkezinde, biri de yoğun bakımda olmak üzere tedavisi süren 128 hasta bulunuyor.
11 Aralık 2020 Kovid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1386
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen vakalar - 4
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 13
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 282.677
Toplam Vaka Sayısı- 1242
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1108
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 128
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 101
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 6
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1
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