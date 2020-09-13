Üçü yerel 17'si temaslı 20 vaka daha

KKTC'de son 24 saat içinde yapılan 1996 PCR testiyle 20 pozitif vaka daha saptandı. Yeni vakaların 17'sinin temaslı oldukları için halen gözetim altındaki kişilerden, 3'ünün ise yerel vaka olduğu açıklandı. İyileşen 5 kişi de bugün taburcu edildi. Bugünkü yeni verilerle, toplam vaka sayısı 593'e çıktı.



Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 1996 test ile 20 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.



Bakan Pilli, pozitif vakalardan 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve karantinadayken pozitifleştiklerini, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.



Bugün itibarıyla yapılan test sayısı 142 bin 280'e, iyileşip taburcu edilenler 331'e yükseldi.



100 tanesi Pandemi Merkezi'nde, 158'i ise pandemi otellerinde takip edilen toplam 258 vakanın tedavisi devam ediyor.