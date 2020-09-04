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Üçü yerel 10 vaka saptandı

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Üçü yerel 10 vaka saptandı

KKTC’de son 24 saatte  1940 test yapıldı ve 10 pozitif vakaya  rastlandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu bildirdi.

Temaslı takibinin yapıldığını söyleyen Pilli, tedavi gören 5 kişinin taburcu olduğunu da belirtti.

4 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1940

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 127.196 

Toplam Vaka Sayısı- 371 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 274 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 93 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 35 

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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