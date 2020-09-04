Üçü yerel 10 vaka saptandı

KKTC’de son 24 saatte 1940 test yapıldı ve 10 pozitif vakaya rastlandı.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 3 kişinin ise yerel vaka olduğunu bildirdi.
Temaslı takibinin yapıldığını söyleyen Pilli, tedavi gören 5 kişinin taburcu olduğunu da belirtti.
4 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1940
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 10
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 127.196
Toplam Vaka Sayısı- 371
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 274
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 93
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 35
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok